iPhone 18 Pro y Pro Max ya son oficiales, precio, cámaras y fecha de lanzamiento

Apple renovó su familia premium con los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, presentados este miércoles durante el evento Surprise and Shine. La compañía eligió una estrategia poco habitual para su calendario, con foco exclusivo en sus modelos de gama alta y sin nuevos iPhone base en esta primera tanda de lanzamientos.

iPhone 18 Pro y Pro Max llegan con una apuesta premium total

Apple volvió a concentrar sus principales novedades en los teléfonos destinados a quienes quieren el máximo rendimiento, mejores cámaras y una experiencia más completa. Los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max son las grandes estrellas de la presentación de septiembre y aterrizan con cambios internos importantes, una actualización en fotografía y nuevas opciones de acabado.

Esta vez no hubo relevo para los modelos estándar durante el evento. Apple apostó por renovar únicamente los topes de gama, una jugada que marca una transición hacia un calendario de lanzamientos más escalonado. Los reportes previos apuntaban a que el iPhone 18 convencional y el iPhone 18e llegarían en primavera de 2027, mientras los Pro toman ahora el protagonismo de la temporada alta.

El movimiento tiene lógica desde el punto de vista comercial. Los modelos Pro se han convertido en los iPhone más rentables para Apple y concentran las funciones más avanzadas de fotografía, rendimiento, pantalla y herramientas basadas en inteligencia artificial. En otras palabras, la empresa quiso arrancar fuerte con el segmento que está dispuesto a pagar más por tener lo último.

Los dos equipos comparten la mayor parte de sus especificaciones, aunque el iPhone 18 Pro Max mantiene su papel como el modelo más grande y ambicioso de la gama. El Pro conserva una pantalla de 6.3 pulgadas, mientras el Pro Max se mantiene cerca de las 6.9 pulgadas. Ambos integran paneles con alta tasa de refresco y una Dynamic Island más discreta, según la información divulgada antes y durante el lanzamiento.

Diseño, colores y potencia del nuevo iPhone 18 Pro

A simple vista, los iPhone 18 Pro y 18 Pro Max conservan la línea de diseño introducida por Apple con la generación anterior. El cuerpo de aluminio, la zona trasera protegida con Ceramic Shield y la gran barra horizontal de cámaras siguen presentes, aunque llegan con un acabado más integrado entre el marco metálico y el panel posterior. La barra de cámaras sigue siendo uno de los rasgos más reconocibles de la familia Pro.

Apple dejó atrás el titanio en la generación anterior para regresar al aluminio y mantener una cámara de vapor interna que ayuda a controlar la temperatura durante tareas exigentes. Esa decisión se mantiene en los nuevos equipos, un detalle especialmente relevante para quienes graban video, editan contenido, juegan títulos pesados o usan funciones de inteligencia artificial durante largas jornadas.

Los nuevos teléfonos estarán disponibles en negro, plata, Glacier y Burgundy, una nueva tonalidad burdeos que aporta un toque más llamativo y elegante a la gama. La paleta representa un cambio frente a la generación anterior, que había apostado por tonos como naranja, azul profundo y plata. El Burgundy apunta a convertirse en el acabado más buscado por quienes quieren un iPhone que se vea distinto sin caer en un color demasiado estridente.

En el interior aparece el procesador A20 Pro, llamado a convertirse en el gran motor de la nueva generación. Apple lo utiliza para mejorar el rendimiento general, optimizar el consumo energético y reforzar las capacidades de Apple Intelligence en el propio dispositivo. Informaciones previas al evento también señalaban la llegada de 12 GB de memoria RAM y un proceso de fabricación de 2 nanómetros, una combinación que debería traducirse en más potencia sostenida y mejor eficiencia.

El diseño no busca reinventar el iPhone de un día para otro. Apple apuesta por pulir una fórmula ya reconocible, con una construcción premium, una parte trasera más uniforme y una experiencia pensada para quienes usan el móvil como cámara, consola, oficina portátil y centro de entretenimiento.

Cámaras, precio y disponibilidad del iPhone 18 Pro

La cámara vuelve a ser uno de los puntos más fuertes de esta generación. Apple mantiene un sistema trasero con tres sensores de 48 megapíxeles, compuesto por una cámara principal Fusion, un ultra gran angular y un teleobjetivo. El gran salto llega con la apertura variable de la cámara principal, disponible en ambos modelos Pro.

Esta función permite ajustar físicamente la entrada de luz en la lente, algo útil para mejorar fotografías en escenarios oscuros y para controlar con mayor precisión el desenfoque del fondo. En términos simples, el usuario tendrá más margen creativo al retratar personas, mascotas, comida, paisajes urbanos o escenas nocturnas. No se trata solo de aplicar un efecto de retrato por software. La cámara puede trabajar con la luz de una forma más flexible desde el propio lente.

El sistema frontal también conserva la cámara Center Stage de 18 megapíxeles, una mejora llegada con la generación anterior. Esta cámara permite capturar selfies más amplios incluso cuando sostienes el iPhone en posición vertical, algo bastante útil para fotos grupales, videollamadas y creadores de contenido que graban con la cámara frontal.

Apple también promete una batería más duradera en la nueva familia. El iPhone 18 Pro Max alcanza hasta 30 horas de reproducción de video, mientras el iPhone 18 Pro iguala la autonomía que ofrecía anteriormente el iPhone 17 Pro Max.

El iPhone 18 Pro estará disponible desde $1,199 dólares en su versión inicial con 256 GB de almacenamiento, un incremento de $100 dólares frente al precio de lanzamiento del iPhone 17 Pro. Por su parte, el iPhone 18 Pro Max partirá de $1,299 dólares, también con 256 GB como capacidad base.

Ambos equipos estarán disponibles en preventa a partir de este 12 de septiembre y comenzarán a llegar oficialmente a tiendas y compradores el 18 de septiembre.

Apple presenta así una renovación con una idea muy clara. Los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max quieren ser los dispositivos para quienes no se conforman con usar el teléfono solo para mensajes y redes sociales. Son equipos pensados para capturar, editar, jugar, trabajar y crear desde un mismo bolsillo.

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