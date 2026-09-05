Filtración revela el precio del iPhone 18 Pro y del primer iPhone plegable de Apple

El posible precio del iPhone 18 Pro, el iPhone 18 Pro Max y el primer iPhone plegable de Apple ya se habría filtrado a pocos días de la presentación de la compañía. Las cifras anticipan una generación más costosa, con el modelo plegable preparado para convertirse en el iPhone más exclusivo que Apple haya vendido hasta ahora.

Estos serían los precios del iPhone 18 Pro

Apple mantiene en secreto los precios, los nombres y las características de sus próximos móviles hasta el día de la presentación. Sin embargo, una publicación temporal vinculada con Vodafone Egipto habría revelado valores de los nuevos dispositivos antes de tiempo. La página desapareció rápidamente, aunque su contenido alcanzó a circular y a alimentar los rumores sobre la estrategia de precios de Apple.

La filtración original mostraba los importes en libras egipcias, por lo que no sirve para establecer una conversión directa a Estados Unidos. Cada mercado tiene sus propios impuestos, aranceles, costos de distribución y márgenes comerciales. Aun así, la comparación con los precios de la generación anterior deja claro que Apple prepararía una subida en sus modelos más avanzados.

Las estimaciones más recientes sitúan al iPhone 18 Pro desde $1,249 dólares. El modelo representaría el punto de entrada a la gama premium de Apple, aunque el salto de precio frente a generaciones anteriores sería difícil de ignorar para quienes renuevan el teléfono cada año.

El iPhone 18 Pro Max partiría desde $1,349 dólares. Esa diferencia mantendría el patrón habitual de Apple, donde el modelo más grande añade una pantalla superior, más autonomía y, en algunos años, algún elemento exclusivo en el apartado fotográfico.

También existe un escenario más caro. TrendForce calcula que el iPhone 18 Pro podría alcanzar los $1,299 dólares en su configuración inicial, mientras que el iPhone 18 Pro Max podría situarse en $1,399 dólares. La variación dependería de la memoria interna con la que Apple decida estrenar cada modelo y del impacto de los componentes en el costo de fabricación.

Los precios filtrados y estimados quedarían organizados de esta manera

iPhone 18 Pro desde $1,249 dólares

desde $1,249 dólares iPhone 18 Pro Max desde $1,349 dólares

desde $1,349 dólares iPhone 18 Pro en el escenario de precio más alto desde $1,299 dólares

en el escenario de precio más alto desde $1,299 dólares iPhone 18 Pro Max en el escenario de precio más alto desde $1,399 dólares

Para los usuarios, la diferencia no es pequeña. Un iPhone Pro por encima de los $1,200 dólares entra en un terreno donde muchos compradores comienzan a comparar con portátiles, tabletas y móviles plegables. Apple sabe que la gama Pro conserva una demanda fuerte, pero el contexto económico podría volver más lenta la renovación para quienes tienen un iPhone 15 Pro, un iPhone 16 Pro o un iPhone 17 Pro en buen estado.

El iPhone plegable sería el más caro

El gran protagonista del evento sería el primer móvil plegable de Apple. Varios reportes lo llaman iPhone Ultra, aunque el nombre no ha sido confirmado por la compañía. La idea sería ofrecer un teléfono que funciona como iPhone convencional cuando está cerrado y como una pequeña tableta al abrirse, con una pantalla interior amplia para video, juegos, productividad y multitarea.

La filtración sitúa a este dispositivo muy por encima del iPhone 18 Pro Max. TrendForce estima que el plegable de Apple comenzaría entre $2,099 dólares y $2,299 dólares en Estados Unidos. Esa cifra lo pondría directamente en la categoría de producto premium extremo, con un precio que supera incluso al de muchos MacBook.

El informe también deja espacio para versiones con mayor almacenamiento que se acercarían a los $3,000 dólares. La filtración internacional detectada en Australia apuntaba a tres configuraciones de capacidad, con una versión de 256 GB, otra de 512 GB y una edición de 1 TB.

Los precios esperados para el plegable quedarían así

iPhone plegable de Apple desde $2,099 dólares

iPhone plegable de Apple en la estimación superior desde $2,299 dólares

iPhone plegable de Apple con más almacenamiento cerca de $3,000 dólares

Se trata de un salto importante incluso para Apple. El iPhone plegable no buscaría ser un reemplazo barato del iPhone Pro Max, sino una nueva categoría enfocada en diseño, pantalla, productividad y exclusividad. La marca llegaría después de Samsung, Huawei y Google al mercado plegable, aunque podría intentar diferenciarse con una bisagra más resistente, una pantalla interior con menos pliegue visible y una integración más pulida entre iOS y el formato de gran pantalla.

Apple prepara su gran evento del 9 de septiembre

Todos estos equipos se esperan para el gran evento de Apple del 9 de septiembre, una presentación que la compañía ha programado para las 1, hora del Pacífico. El evento debería servir para conocer oficialmente el iPhone 18 Pro, el iPhone 18 Pro Max y el esperado primer plegable de Apple.

La filtración ha llamado especialmente la atención porque Apple es muy celosa con sus lanzamientos. La compañía controla de forma estricta sus campañas, las unidades de prueba, los materiales de marketing y la información compartida con operadores y distribuidores. Por eso, una lista de precios publicada antes de la keynote no es un rumor más. Es una pista que puede revelar cómo Apple quiere ordenar su catálogo de productos premium.

De momento, ningún precio tiene carácter oficial. Las cifras deben leerse como una guía bastante creíble sobre lo que podría costar cada modelo cuando Apple suba al escenario. La confirmación definitiva llegará el 9 de septiembre, aunque todo apunta a una realidad clara. El iPhone 18 Pro subiría el nivel de entrada de la gama alta y el primer iPhone plegable abriría una etapa todavía más ambiciosa, exclusiva y cara para Apple.

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