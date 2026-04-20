La producción del iPhone 18 Pro ya comenzó y su cámara está a punto de cambiar todo lo que conocemos sobre fotografía móvil

Si eres de los que llevan años esperando que Apple dé el salto definitivo en fotografía, este es tu momento. Según reportes de ETNews, medio coreano con fuentes sólidas en la cadena de suministro de Apple, la producción del iPhone 18 Pro ya arrancó, y las primeras piezas que se están fabricando nos dejan muy en claro cuál será la gran apuesta de Cupertino este año: la cámara, de nuevo, pero con una vuelta de tuerca que nunca habíamos visto en un iPhone.

Y no, no hablamos de más megapíxeles. Eso ya está resuelto. El salto viene de algo más profundo: el mecanismo mismo con el que la cámara controla la luz. Algo que cualquier fotógrafo con una réflex lleva décadas usando sin pensarlo. Un diafragma que se abre y se cierra. Por fin en un iPhone.

La producción ya empezó y los tiempos cuadran con un lanzamiento en septiembre

No es un rumor vago. Sunny Optical, empresa china proveedora de Apple, ha comenzado a fabricar los actuadores que harán posible el mecanismo de apertura variable en la cámara principal del iPhone 18 Pro y Pro Max. Estos actuadores son el componente que moverá físicamente el diafragma del sensor, y su fabricación ya está en marcha.

A partir de junio o julio, LG Innotek tomará el relevo en su planta de Gumi, Corea del Sur, donde ya ha instalado maquinaria específica para ensamblar el módulo de cámara completo. Los tiempos encajan perfectamente con el calendario histórico de Apple: los módulos de cámara suelen entrar en producción dos o tres meses antes de la presentación del producto. Con el iPhone 18 Pro apuntando a una presentación en septiembre de 2026, todo cuadra.

Y no es casualidad que LG Innotek sea quien lleve la mayor parte del suministro. Ya pasó algo similar cuando Apple introdujo el zoom del iPhone 15 Pro Max: la complejidad técnica era tan alta que LG Innotek fue el único proveedor capaz de fabricarlo al principio. Esta nueva tecnología de apertura variable tiene una dificultad comparable, y la planta de Gumi ya se está preparando para repetir ese papel.

El truco más viejo de la fotografía profesional, por fin en un iPhone

Controlar la apertura del diafragma es lo primero que aprende cualquier estudiante de fotografía. En una cámara réflex o mirrorless es algo completamente estándar. Puedes abrir el diafragma para dejar entrar más luz en ambientes oscuros, o cerrarlo para evitar que se queme la imagen cuando hay demasiada luz. También te da control sobre la profundidad de campo: cuánto de la escena está en foco y cuánto queda desenfocado. Eso, en los smartphones, siempre había sido la gran asignatura pendiente.

El iPhone 17 Pro tiene una apertura fija de f/1.78 en su cámara principal, siempre al máximo, sin posibilidad de ajuste. Así que en condiciones de mucha luz, el sistema tiene que compensar con software. Con apertura variable, el iPhone 18 Pro podría cerrar el diafragma en escenas muy iluminadas para evitar sobreexposición y abrirlo en la oscuridad para captar más detalle sin disparar el ruido o abusar del modo noche.

¿Es esto algo nuevo? No del todo. Samsung lo intentó con el Galaxy S9 en 2018 y lo repitió con el S10, pero lo terminó abandonando. El problema no era la idea en sí, sino la ejecución: el módulo encarecía demasiado el producto y los usuarios no le encontraban todo el valor. Sony, con su línea Xperia Pro, ha sido más fiel a la tecnología, pero sin la repercusión que tiene un iPhone. Han pasado seis años desde aquel experimento de Samsung, tiempo suficiente para que los costes de fabricación bajen y Apple llegue con todo su peso de marketing para que el mundo entienda por qué importa.

Más novedades en la cámara que apuntan a un iPhone 18 Pro muy completo

La apertura variable no es lo único que se espera del sistema fotográfico del iPhone 18 Pro. Según los reportes más recientes, la cámara frontal daría un salto notable: de 18 MP en el iPhone 17 Pro a 24 MP, lo que prácticamente duplica la resolución respecto al modelo de hace dos generaciones. Mejor calidad en selfies, videollamadas más nítidas y un rendimiento mejorado en condiciones de poca luz.

Además, se habla de un teleobjetivo de 48 megapíxeles con zoom óptico 5x y de la posibilidad de grabar video en calidad 8K a 60 fotogramas por segundo, un salto que sería enorme respecto a lo que ofrece la generación actual. A todo eso hay que sumarle el nuevo chip A20 Pro, fabricado en proceso de 2 nanómetros, que aportaría hasta un 15% más de velocidad y un 30% de eficiencia energética, todo lo cual impactará directamente en el procesamiento de imágenes.

El iPhone 18 Pro llegará previsiblemente en septiembre, junto al primer iPhone plegable de Apple, que se espera como otro de los grandes protagonistas del otoño de Cupertino. Queda verano por delante, pero las piezas, literalmente, ya están en marcha. Y si Apple logra ejecutar bien la apertura variable, podríamos estar ante uno de los saltos fotográficos más importantes en la historia del iPhone.

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