Filtración asegura que el iPhone 18 incorporará un cambio clave en su diseño

Apple parece estar preparando una evolución bien seria para el iPhone 18 (especialmente el 18 Pro Max) con una autonomía récord que pondría el foco, por fin, en “durar más” antes que en ser el móvil más delgado del planeta. Y sí, el “precio” de esa mejora podría sentirse en la mano más grosor y más peso para poder alojar una batería más grande.

La autonomía sería la “característica clave” del iPhone 18

En la eterna pelea entre teléfono fino y elegante vs. teléfono que no muere nunca, las filtraciones apuntan a que Apple se está inclinando por lo segundo. Según lo que se comenta, el iPhone 18 Pro Max podría romper un récord histórico de autonomía, apuntando a un salto que no se quedaría solo en marketing, sino en horas reales de uso.

El dato que emociona a la comunidad iOS es la supuesta batería ya que se habla de entre 5,100 y 5,200 mAh para el iPhone 18 Pro Max. Esto lo habría filtrado Digital Chat Station en Weibo, un nombre habitual cuando se trata de cadena de suministro.

Sobre el papel esto lo mantendría a la saga de buena parte de los teléfonos Android. Sin embargo, es necesario recordar que Apple es conocida por ofrecer una eficiencia en el consumo de energía que no es comparable por ninguna otra marca. Esto implica que pese a contar con una batería de menor capacidad el iPhone es capaz de ofrecer un rendimiento a la par, o mejor que cualquier gama alta del mercado.

Más mAh + chip eficiente: el combo que Apple busca

Hay que recordar que el iPhone 17 Pro Max ya viene con 5,088 mAh, la batería más grande vista en un iPhone hasta ahora. Esto demuestra que Apple ya abrió la puerta a baterías de mayor capacidad, y el iPhone 18 Pro Max simplemente intentaría llevarlo un paso más allá.

Pero el verdadero empujón podría venir del procesador. Se menciona el A20 Pro, que se fabricaría con proceso de 2 nm de TSMC, lo que en cristiano significa mejor eficiencia energética y menos consumo para las mismas tareas. Si juntas una batería un poco más grande con un chip que gasta menos, el resultado lógico es un iPhone que pide cargador con mucha menos frecuencia.

Como referencia, Apple afirma que el iPhone 17 Pro Max ofrece hasta 39 horas de autonomía. Si esa base es real y se mantienen las mejoras esperadas, la estimación del texto es que el iPhone 18 Pro Max podría pasar las 40 horas de uso, con un extra aproximado de dos a cuatro horas frente al modelo anterior. Y lo más interesante es que sería la primera vez que un iPhone llega a ese rango “sin trucos”, sin depender de modos extremos de ahorro.

El “costo” del récord: un iPhone 18 más grueso y pesado

No todo son buenas noticias pues para meter esa batería, Apple tendría que ceder espacio físico. Las filtraciones apuntan a que Apple aumentaría el grosor del iPhone 18 Pro Max y que incluso podría convertirse en el iPhone más pesado jamás fabricado, precisamente por el módulo de batería.

No estamos hablando de que se convierta en un ladrillo ridículo, pero unos milímetros extra en un equipo ya grande se sienten en la mano y en el bolsillo. Y esa es la decisión que Apple estaría tomando en la gama Pro, al sacrificar delgadez para ganar autonomía.

Apple estaría organizando su familia de iPhones para que cada quien elija qué tipo de dispositivo desea, si quiere algo estilizado, estaría el iPhone Air; si quieres algo más experimental, se menciona un iPhone plegable que llegaría junto al iPhone 18 Pro. Y ojo, porque ese plegable, según las filtraciones citadas, podría llevar más de 5.500 mAh, lo que lo pondría como el iPhone con mayor capacidad de batería de todos los tiempos.

Además de la batería, también se mencionan otras posibles novedades (como Dynamic Island más pequeña y parte de Face ID bajo la pantalla, un módem 5G propio C2, y cambios en cámara).

