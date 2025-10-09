¿iPhone 18 Ultra a la vista? Apple podría sorprender en 2026

Apple parece estar evaluando la posibilidad darle un giro a su línea de iPhones del próximo año e incorporar por primera vez un modelo “Ultra” en lugar de mantener la ya clásica línea “Pro Max”.

La posible llegada del iPhone 18 Ultra marcaría un cambio significativo en cómo la compañía nombra y posiciona sus dispositivos emblemáticos, una movida que va más allá del simple cambio de nombre.

La razón detrás del nombre “Ultra” y su significado

Actualmente, Apple utiliza el término “Pro Max” para nombrar a la versión más potente y con mayor pantalla de sus iPhones. Sin embargo, esto podría cambiar porque el nuevo dispositivo que se rumorea será un iPhone plegable con pantalla más grande que el iPhone 18 Pro Max. Esto hace que el término “Max” pierda sentido como indicador del tope de gama. Por ello, Apple podría usar “Ultra”, siguiendo la lógica que ya aplica en sus chips M3, donde el M3 Ultra es más potente que el M3 Max y el M3 Pro. Así, el iPhone Ultra comunicaría de forma clara que es el mejor modelo que han creado, superando a los Pro Max en todo sentido.

Este uso del nombre “Ultra” no es un capricho: representa una jerarquización clara que la gente puede entender rápidamente. Además, Apple suele mantener coherencia en sus nombres de producto, evitando confusiones. Por ejemplo, la serie iPad Air es más ligera que la Pro, a pesar de lo que se pueda pensar. En resumen, el “Ultra” es sinónimo de algo más avanzado, más exclusivo y a un nivel superior.

Más que un “Fold”: Innovación y diferenciación

Apple tiene una tradición de marcar tendencia, no de imitar. Por eso, la posible incorporación de un iPhone plegable podría venir acompañado de un nombre que refleje un salto innovador real, no solo un “Fold” más del montón, como el que usan Samsung o Google.

Por ejemplo, en el caso del Apple Vision Pro, la marca evitó llamarlo simplemente un casco de realidad virtual (VR), prefiriendo llamarlo un “computador espacial”. Esto refleja su estrategia de posicionar sus productos como algo distinto y disruptivo. Lo mismo podría ocurrir con el iPhone Ultra: no sería solo un teléfono que se dobla, sino un dispositivo completamente nuevo, robusto y premium, digno del término “Ultra”. Así, Apple se distanciaría de la competencia y establecería un nuevo estándar para los smartphones plegables.

Aunque Samsung también usa el término “Ultra”, nunca lo ha aplicado a un dispositivo plegable, lo cual podría darle a Apple ventaja en posicionamiento y marketing, al ser la primera en unir “Ultra” con esta categoría tan esperada.

Precio y percepción: ¿Vale la pena un iPhone Ultra?

Un aspecto crucial que respalda la estrategia “Ultra” es el precio. Por ejemplo, el Apple Watch Ultra salió al mercado en 2022 con un precio de $799 dólares, bastante más elevado que los otros modelos de Apple Watch, que rondan los $400 dólares. Esto demostró que los consumidores están dispuestos a pagar un extra por un producto de alta gama, robusto y con características exclusivas.

Según rumores, el precio del iPhone plegable que podría llamarse Ultra estaría cerca o por encima de los $2,000, un salto considerable frente a los $1,199 del iPhone 17 Pro Max actual. En este sentido, el nombre “Ultra” no solo justifica la calidad y características superiores del equipo, sino que también suaviza el golpe psicológico del precio para el consumidor.

Llamar a este modelo “iPhone Fold” podría hacer que la cifra de $2,000 parezca demasiado elevada, pero con la etiqueta “Ultra” se posiciona como un teléfono para usuarios que buscan lo mejor y están dispuestos a pagar por ello. Es una jugada de marketing inteligente para fortalecer la percepción de valor y exclusividad.

El iPhone Ultra promete ser mucho más que un simple cambio de nombre: sería un símbolo de lo que viene para los dispositivos Apple, en tecnología, diseño y experiencia de usuario, para aquellos que buscan siempre lo mejor. Mantenerse atentos a esta posible revolución será clave para los seguidores de la marca y amantes de la tecnología.

Este nuevo capítulo en la historia del iPhone podría estar más cerca de lo que parece. ¿Será el iPhone 18 Ultra el próximo gran hit de Apple? El tiempo nos lo dirá, pero sin duda la expectativa está en el aire y la apuesta es alta.

