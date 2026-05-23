Gobernador de California emite estado de emergencia en Orange, 50,000 personas deben evacuar

Gavin Newsom, gobernador de California, declaró estado de emergencia en el condado de Orange ante el riesgo de que pueda estallar un enorme tanque que contiene productos químicos capaces de afectar a un área de 26 kilómetros cuadrados en la ciudad de Garden Grove.

Desde anoche, numerosas cuadrillas de bomberos no han dejado de bombear agua sobre el enorme contenedor sobrecalentado, presurizado y abultado, pues se encuentra al lado de otros tres más pequeños, pero no menos inofensivos.

Frente a la posibilidad de que se produzca una explosión en Orange, a través de un comunicado, el demócrata Newsom pidió que 50,000 personas evacuen la zona y acudan a lugares donde puedan mantenerse fuera de peligro.

“La seguridad de los residentes del condado de Orange es la máxima prioridad. Estamos movilizando todos los recursos estatales disponibles para apoyar a los servicios de emergencia locales y garantizar que la comunidad tenga lo necesario para mantenerse a salvo”, indica parte de la misiva.

Hasta el momento, la preocupación es que se produzca una fuga de 7,000 galones de productos químicos, la cual se extendería rápidamente causando graves afectaciones, pero el escenario más letal es que el tanque en riesgo estalle y se genere una peligrosa bola de fuego.

La zona en peligro está densamente poblada y de ahí la orden del mandatario estatal de desalojarla anticipadamente y de manera ordenada.

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