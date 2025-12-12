Gavin Newsom define a Donald Trump como “el presidente más destructivo” en la historia del país

Gavin Newsom, gobernador de California, incrementó su guerra de declaraciones en contra del presidente Donald Trump tras definirlo como el presidente “más destructivo” a lo largo de la historia estadounidense.

Durante su participación en el podcast de Ezra Klein, columnista del New York Times, el demócrata cuyo mandado al frente del Estado Dorado concluye el año entrante les advirtió a los ciudadanos del presunto riesgo que se corre al tener al magnate neoyorquino empecinado en polarizar a la nación.

“Trump es uno de los presidentes y seres humanos más destructivos de mi vida. Creo que esta república está en grave peligro, este país está irreconocible”, expuso.

Gavin Newsom ha logrado incrementar su popularidad tras haber asumido el rol de detractor de Donald Trump. (Crédito: Andrés Kudacki / AP) Crédito: Andres Kudacki | AP

Acto seguido, el político a quien se le proyecta como un posible aspirante a la candidatura presidencial demócrata en 2028 estalló en contra de quienes, en lugar de tratar de frenar las políticas del jefe de la nación, decidieron alinearse al gobierno por temor a posibles represalias.

“No tengo paciencia con quienes quieren consentirlo. Están ahí arrodillándose ante este presidente.

No soporto el capitalismo clientelista, el hecho de que las universidades, los bufetes de abogados, los líderes corporativos, otros gobernadores, quizás demócratas y republicanos, hayan sido cómplices en este momento”, subrayó.

De hecho, bajo la perspectiva de Newsom, la democracia en Estados Unidos está en grave peligro en caso de no hacer un frente que trate de impedirle a Trump continuar adelante con su plan de gobierno.

“Este tipo es imprudente. No tendremos elecciones justas y libres si no seguimos luchando. Soy el futuro exgobernador. ¿Quién sabe qué pasará el resto de mi vida? Excepto una cosa que sí sé que importa: tengo que mirar a mis hijos a los ojos. Lo digo en serio”, señaló.

Cabe señalar que, desde que Donald Trump derrotó a Kamala Harris en las elecciones presidenciales en noviembre del año pasado, Gavin Newsom ha pretendido asumir un liderazgo en el Partido Demócrata criticándolo constantemente sobre todo en redes sociales, donde a través de algunos videos generados con ayuda de Inteligencia Artificial lo ha ridiculizado.

Dicha acción ha fortalecido su imagen desviando incluso los problemas que presentan las finanzas de California, donde su deuda se ha incrementado sustancialmente.

