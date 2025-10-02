Gavin Newsom se burla de Trump a través de una imagen donde lo presenta como una reina

Gavin Newsom, gobernador de California, no cesa en su disputa entablada en contra del presidente Donald Trump y, apoyado de la tecnología, volvió a dejarlo muy mal parado al compartir una imagen donde lo presenta como si fuera María Antonieta, reina de Francia condenada a la guillotina por haber traicionado a la República al conspirar con potencias extranjeras.

A medida que se aproxima el final de su etapa como mandatario estatal, el demócrata de 57 años ha seguido al pie de la letra los consejos del equipo que lo asesora para fortalecer su imagen, pues al ceder su cargo posiblemente pasará varios meses alejado de la arena política, lo cual puede colocarlo en desventaja frente a otros políticos aspirantes a la presidencia en 2028.

Una de las estrategias de Newson consiste en dedicarse a contraatacar las publicaciones que suele compartir en Trump en redes sociales.

En respuesta a las declaraciones de Trump apuntando a los demócratas por, presuntamente, haber propiciado el cierre de gobierno al evitar ponerse de acuerdo con los republicanos sobre el proyecto de ley de financiación, el gobernador californiano publicó una imagen donde, con ayuda de Photoshop, al rostro de María Antonieta captado en una pintura del Siglo XVII le montó la cara de Donald Trump.

Acto seguido, su oficina de prensa la publicó en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter.

“¡NUEVA FOTO DE PERFIL! ¡En honor a nuestra Reina!”, señalaba un provocador texto acompañando a la controversial creación digital.

La relación entre Gavin Newsom y Donald Trump cada vez se deteriora más. (Crédito: Mark Schiefelbein / AP)

En otro mensaje, el equipo de Newsom apuntó hacia los planes de Donald Trump de construir un salón de baile en la Casa Blanca muy al estilo de estilo de los acostumbrados por la monarquía europea.

“TRUMP ‘MARÍA ANTONIETA’ DICE: ‘¡NO HAY ATENCIÓN MÉDICA PARA USTEDES, CAMPESINOS, PERO UN SALÓN DE BAILE PARA LA REINA!’”, indica un mensaje escrito a la usanza del republicano de 79 años.

Hasta el momento, ninguna persona en la Casa Blanca emitido declaraciones con respecto a los provocadores mensajes.

Cabe señalar que las diferencias entre Newsom y Trump se hicieron más notorias a partir de los incendios que al inicio del año causaron millonarias afectaciones en California.

En ese momento, presidente exhibió al gobernador por su tardía respuesta para hacerle frente al problema.

TRUMP “MARIE ANTOINETTE” SAYS, “NO HEALTH CARE FOR YOU PEASANTS, BUT A BALLROOM FOR THE QUEEN!” pic.twitter.com/u8o6dSsIhW — Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) October 1, 2025

Sigue leyendo:

• Gavin Newsom se mofa del sobrepeso de Donald Trump y sugiere que debería irse por eso

• Trump recorta fondos a California tras cierre de gobierno

• Ted Cruz publica video para criticar a demócratas por el cierre del gobierno