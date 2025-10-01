Gavin Newsom se mofa del sobrepeso de Donald Trump y sugiere que debería irse por eso

Gavin Newsom, gobernador de California, se burló del sobrepeso del presidente Donald Trump condición que exhibió mediante una fotografía compartida en sus redes sociales exigiéndole renunciar.

En las últimas semanas, el demócrata de 57 años se ha enfocado en criticar cada uno de los anuncios dados a conocer por la Casa Blanca y las declaraciones del jefe de la nación.

Siguiendo la estrategia que ha reforzado su popularidad en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, el político a quienes varios analistas ubican como una de las cartas fuertes de su partido para contender por las elecciones presidenciales en 2028, compartió un mensaje acompañado de una imagen donde exhibe a Donald Trump por su exceso de peso, esto después de que el magnate neoyorquino y Pete Hegseth, secretario de Defensa, declararan que ya no deseaban ver “generales gordos” en el ejército.

“¡Supongo que el Comandante en Jefe debe irse!”, escribió Newsom en alusión a la advertencia que ambos republicanos les lanzaron a los miembros de las Fuerzas Armadas en caso de no estar en forma al presentar al menos dos evaluaciones durante el año como se prende implementar.

El gobernador de California pretende conservar su popularidad en el ocaso de su administración. (Crédito: Rich Pedroncelli / AP)

Minutos después, un segundo mensaje, esta vez surgido de la cuenta de la oficina de prensa del gobernador californiano agregó una imagen creada con inteligencia artificial donde se aprecia a Donald Trump sosteniendo un par de hamburguesas de McDonald’s mientras algunos drones simulan arribar hacia él con bolsas de comida rápida.

“¡ES COMPLETAMENTE INACEPTABLE VER A UN COMANDANTE EN JEFE GORDO EN LOS PASILLOS DE LA CASA BLANCA!”, indica la publicación.

El ingenioso montaje resulta ser una copia de otro que en su momento Donald Trump compartió en la plataforma Truth Social para exhibir a su compañero de partido Chris Christie y su presunta debilidad por la comida.

I guess the Commander in Chief needs to go! https://t.co/nqssJd02pH pic.twitter.com/2EMICwdCOE — Gavin Newsom (@GavinNewsom) September 30, 2025

Hasta el momento, la Casa Blanca no ha emitido ningún comentario sobre las publicaciones de Gavin Newsom quien, sobre la recta final de su mandato pretende enviarles una señal a los ciudadanos destacando su temperamento para desafiar al presidente incluso defendiendo a los inmigrantes mientras se desarrolla una campaña enfocada en deportar a miles de ellos carentes de estatus legal.

