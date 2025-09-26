Gavin Newsom anuncia reembolsos en facturas eléctricas para más de 11.5 millones de californianos

Gavin Christopher Newsom, gobernador de California, anticipa que 11.5 millones de hogares en el “Estado Dorado” recibirán reembolsos por concepto de facturas eléctricas.

Durante octubre, a través del Crédito Climático de California —histórica legislación firmada la semana pasada—, en algunos hogares de California se recibirán reembolsos automáticos en la factura de electricidad.

El demócrata de 57 años cuyo mandato expira el año entrante indicó que su gobierno proporcionará pagos que superan los $700 millones de dólares a clientes residenciales de electricidad; en tanto que, al cumplir ciertos requisitos, pequeñas empresas también podrían beneficiarse a partir de un monto de $60 millones de dólares en reembolsos a repartir.

“Millones de familias californianas recibirán un reembolso en sus facturas de electricidad en octubre, y ese reembolso será aún mayor el próximo año gracias a las nuevas leyes que firmé”, expresó.

La proyección del político, a quien algunos analistas políticos colocan entre los aspirantes a la presidencia en 2028, es que la cantidad de dinero por concepto de reembolsos ligados a la energía vaya incrementándose hasta 2045.

“Hasta $60 mil millones volverán a sus bolsillos, lo que reducirá sus facturas de electricidad mientras mantenemos nuestro impulso histórico para abandonar los combustibles fósiles contaminantes”, subrayó.

En promedio, se destinarán $61 dólares para cada cliente en su factura de consumo eléctrico, pero los montos pueden variar entre $35 y $259 dólares.

Gavin Newsom busca apoyar a la economía de los hogares californianos con un reembolso de dinero al cual accederán de manera automática. (Crédito: Rich Pedroncelli / AP)

Dicha cantidad se sumará a otro beneficio que el gobierno californiano les otorgó en abril y de esa manera recibirán un promedio de $198 dólares en reembolsos de facturas de servicios públicos este año.

Para acceder a este beneficio no se requiere completar ningún tipo de formulario o realizar determinado trámite, pues será generado de manera automática por el gobierno de California.

Cabe señalar que el Crédito Climático de California se otorga a través del Programa Cap-and-Invest, el cual es administrado por la Junta de Recursos del Aire del estado.

El gobernador Newson detalló que el paquete de leyes bipartidistas firmado busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y a la par otorgarle otros beneficios a la ciudadanía reflejados en su bolsillo.

“Mantenemos las protecciones de salud y medio ambiente mientras construimos un futuro energético más limpio y resiliente con eeembolsos más grandes en las facturas de electricidad, suministros de gas más confiables, mejor protección contra incendios para los propietarios y una red eléctrica más inteligente que ahorrará miles de millones a las familias”, señaló.

