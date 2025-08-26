Ron DeSantis describe a Gavin Newsom como un “descarado” que debería resolver los problemas de California

Ron DeSantis, gobernador de Florida, volvió a arremeter en contra de Gavin Newsom, mandatario de California, a quien le pide dedicarse a resolver los problemas de su estado en lugar de ser “descarado” y criticar al presidente Donald Trump.

Durante una entrevista concedida a Sean Hannity, presentador de la cadena de televisión Fox News, el republicano cuyo mandato al frente del “Estado del Sol” concluye el año entrante criticó la posición asumida por el demócrata que gobierna al “Estado Dorado” al dedicarse a despotricar en contra de la Casa Blanca teniendo tantos pendientes por solucionar en la recta final de su administración.

“Creo que se ha acostumbrado a ser un troll del presidente Trump. Parece que le da cierta notoriedad entre sus bases de extrema izquierda. Sin embrago, tienen problemas en su estado: personas sin hogar, gente que no puede reconstruir, impuestos y regulaciones abrumadoras. ¿Por qué no se concentra en solucionarlos en lugar de intentar ser descarado con el presidente?”, señaló.

De hecho, en los últimos días, Gavin Newsom y su equipo que gestiona sus redes sociales comenzaron a imitar el estilo adoptado por Donald Trump para comunicare con sus seguidos en la plataforma Truth Social.

Gavin Newsom y Ron DeSantis sostuvieron un debate en noviembre de 2023. (Crédito archivo AP)

De la misma manera como el republicano de 79 años suele mezclar las letras mayúsculas en sus mensajes e incluso tomando parte de las frases que lo caracterizan, el demócrata intenta mofarse del jefe de la nación esperando conectar con más de sus detractores.

Newsom incluso reconoce que es el recurso más adecuado para “combatir fuego con fuego”.

Cabe señalar que, en noviembre de 2023, Ron DeSantis y Gavin Newsom sostuvieron un debate convencidos de que ninguno de ellos podría aspirar a la presidencia en ese momento, pero su objetivo era medirse de cara a los comicios de 2028, pues sus nombres se perfilaban, como hasta hoy, en la baraja posibles candidatos.

Sobre la recta final de sus gestiones en sus respectivos estados, DeSantis cuenta con mayor aprobación sobre su desempeño; en tanto que la deuda de la administración encabezada por Newsom se ha incrementado sin resolver todavía los principales desafíos a los que se comprometió con quienes le otorgaron su respaldo en las urnas.

