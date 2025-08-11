Trump recibe críticas de Newsom por intentar redistribuir los distritos del Congreso

El gobernador de California, Gavin Newsom, instó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, o desiste de sus planes de redistribución de distritos en el Congreso de los Estados Unidos, o se haría lo mismo en el Estado Dorado para frenar una avanzada de legisladores republicanos.

Newsom, junto con legisladores del Partido Demócrata de Texas, pidió a los republicanos que desistan del intento y así evitar una confrontación entre los dos partidos que se extienda a otras legislaturas estatales.

Donald Trump: It’s time to call Greg Abbott and tell him to stand down. You are not “entitled” to 5 congressional seats.



If you do not call your lapdogs off, CA will act quickly and swiftly. We will go to the ballot. We will neutralize whatever gains you make. We will not stand… pic.twitter.com/hUyQ3Amep5 — Gavin Newsom (@GavinNewsom) August 11, 2025

La petición de Newsom ocurre cuando este lunes los republicanos de Texas fracasaron nuevamente en su intento por aprobar nuevos distritos congresionales, como es el deseo de Trump.

Los legisladores demócratas de Texas permanecieron alejados de su estado para no permitir a su contraparte republicana reunir el quorum necesario para votar sobre la estrategia de redistribución de distritos y prolongar la espera por una semana más.

Newsom y los líderes estatales propusieron una posible medida electoral estatal que reafirmaría el compromiso de California con la redistribución de distritos independientes a nivel nacional y permitiría a los votantes ajustar el mapa del Congreso del estado solo si Texas u otros estados cambian los suyos.

Trump ‘juega con fuego’: Newsom

En una carta dirigida a Trump, el gobernador de California le dijo al presidente que estaba “jugando con fuego” al intentar adelantar la redistribución de distritos del Congreso para retener la mayoría en la Cámara de Representantes en las elecciones de medio término de 2026.

Los republicanos, en Texas, tienen el propósito de asegurar cinco puestos adicionales en el Congreso, lo que desató la movilización de los demócratas.

En estados como Ohio, los republicanos estarían considerando una estrategia similar a la de Texas, como parte del plan de Trump, lo que provocó una respuesta de los estados demócratas para adelantar sus mapas congresionales, que generalmente se hacen cada 10 años con base en las cifras del censo.

California se presenta como la mejor oportunidad para el Partido Demócrata para balancear los rediseños de los mapas electorales, debido a que el estado cuenta con el mayor número de distritos congresionales en el país, con 52.

“Donald Trump está inclinando la balanza de la justicia hacia la injusticia para todos nosotros. Es consciente de que su agenda es tan impopular que prefiere manipular las próximas elecciones, impedir que los votantes le exijan cuentas y controlar sus políticas profundamente impopulares”, dijo Newsom.

“California está lista para ejercer su influencia y garantizar la integridad de nuestra democracia en todo el país”, agregó el gobernador en un comunicado de su oficina de prensa.

Republicanos buscan cinco escaños en Texas

En Texas, la mayoría republicana quiere redefinir los distritos para que cinco republicanos más puedan ser elegidos.

Trump tiene el propósito de que otras legislaturas con mayoría republicana también reasignen sus distritos para evitar que se repita el resultado de las elecciones intermedias de 2018.

En esas elecciones, durante la primera presidencia de Trump, terminaron con una mayoría demócrata en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, lo que obstaculizó su agenda y lo impulsó en dos ocasiones a un juicio político.

Los actuales mapas en el Congreso a nivel nacional sitúan a los demócratas a tres escaños de la mayoría en la Cámara, en un momento en que solo hay varias docenas de distritos competitivos de un total de 435.

“Ahora que los republicanos saben que van a perder la Cámara de Representantes el año que viene, intentan cambiar las reglas para rediseñar los mapas de los distritos congresionales y manipular las elecciones a su favor”, declaró la presidenta emérita Nancy Pelosi.

En su carta a Trump, Newsom dijo que California no puede quedarse con los brazos cruzados mientras Texas y otros estados con gobiernos republicanos buscan llevar a cabo una redistribución de distritos.

“Si no se retiran (los proyectos), me veré obligado a liderar un esfuerzo para rediseñar los mapas en California y así compensar la manipulación de los mapas en los estados republicanos”, le expresó Newsom en su misiva.

Gavin Newsom, quien es opción para ser candidato a la presidencia en 2028 por el Partido Demócrata, dijo que, si los republicanos dejan a un lado sus iniciativas, California también haría lo mismo, lo que beneficiaría a la democracia estadounidense.

Mapas de distritos elaborados por esfuerzos independientes

En su carta, Newsom le expresó a Trump que los mapas de distritos deben ser elaborados mediante esfuerzos independientes y liderados por la ciudadanía como se ha implantado en California.

Desde 2010, los mapas congresionales están bajo la jurisdicción de la Comisión Ciudadana de Redistribución de Distritos de California, entidad independiente que utiliza los datos del censo para redefinir los límites de los distritos del Congreso, del Senado y de la Asamblea estatal, y la Junta Estatal de Igualación.

“Los demócratas, especialmente en Texas, se mantienen firmes“, expresó la representante Rhetta Bowers durante una reunión de legisladores de Texas este lunes en Illinois, donde permanecen decenas de legisladores demócratas del estado sureño.

En Texas, el presidente de la Cámara de Representantes, Dustin Burrows, suspendió otro intento de sesión por la ausencia de miembros demócratas, que tienen órdenes de arresto civiles. Al estar fuera del estado, los legisladores están fuera del alcance de las autoridades estatales.

El grupo demócrata pretende agotar el plazo de la actual sesión especial en Texas, que no puede extenderse más allá del 19 de agosto.

Sin embargo, el gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo que convocará a los legisladores al Capitolio estatal hasta que se presenten los suficientes demócratas para alcanzar el umbral de 100 miembros, número mínimo necesario para votar sobre la redistribución de distritos.

