La Casa Blanca menosprecia a las multitudinarias protestas “No Kings”

Las imágenes de miles de personas marchando en gran parte del territorio estadounidense para mostrar su inconformidad a las políticas del presidente Donald Trump bajo el lema “No Kings”, fueron menospreciadas en Washington.

Días previos a la marcha convocada a nivel nacional, organizaciones como MoveOn y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) señalaron que esperaban establecer un nuevo récord de asistencia al tercer evento ligado a “No Kings”.

“Este sábado millones de personas en todo el país se unirán para decir basta: basta de miedo, basta de abuso de poder. El poder no viene de la intimidación, viene del pueblo”, indicó un vocero.

En junio del año pasado, 5 millones de personas de congregaron hasta en 2,100 eventos diseminados a lo largo del país para protestar en contra del republicano de 79 años que gobierna a la nación desde Washington.

Cuatro meses después, gracias a una segunda convocatoria, la cantidad de manifestantes se elevó a 7 millones y el número de eventos también mostró un crecimiento traducido en 2,700.

El frio registrado en la capital del país no les impidió a las personas congregarse en las calles de la capital del país para protestar en contra del gobierno bajo el lema “No Kings”. (Crédito: José Luis Magaña)

Aunque todavía no hay una cifra concreta de lo ocurrido este sábado, los organizadores de la protesta calculan que al menos 8 millones de personas participaron en las marchas como parte de los 3,300 eventos programados en los 50 estados del país.

Sin embargo, a través de un comunicado emitido por Abigail Jackson, portavoz de la Casa Blanca, a esas protestas se les considerada como algo intrascendente e incluso se les define como “sesiones de terapia” para el “trastorno por Trump”.

“La única gente a la que le interesan (las manifestaciones) son a los reporteros a los que les pagan para cubrirlas”, enfatiza la misiva.

El punto controversial es que las protestas ligadas al grito de batalla “No Kings” surgen durante una etapa donde los resultados de una encuesta efectuada por la cadena de televisión Fox News, muestran cómo 59% de los estadounidenses reprueban a la gestión de Donald Trump al frente del gobierno, algo no visto anteriormente

Sigue leyendo:

• Miles de personas inconformes con la gestión de Trump salieron a las calles a gritarle “No Kings”

• Protestas en todo EE.UU. contra políticas de Donald Trump

• Movimiento No Kings supera 3,000 eventos antes de la movilización nacional del 28 de marzo