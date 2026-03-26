No Kings: el movimiento que abraza a los inmigrantes y les dice “no están solos”

“En América no tenemos reyes”. Con esa consigna, el movimiento No Kings prepara una de las jornadas de protesta más ambiciosas en la historia reciente de Estados Unidos. Este 28 de marzo, más de 3 mil movilizaciones se realizarán de manera simultánea en los 50 estados, en medio de tensiones políticas, mano dura sobre la inmigración, crisis de asequibilidad y un creciente descontento social.

Organizaciones como MoveOn y la ACLU encabezaron una conferencia de prensa virtual donde dejaron claro el mensaje: no se trata solo de protestar, sino de defender la democracia.

“Este sábado millones de personas en todo el país se unirán para decir basta: basta de miedo, basta de abuso de poder. El poder no viene de la intimidación, viene del pueblo”, afirmaron voceros.

¿Dónde serán las protestas de No Kings?

Las manifestaciones se extenderán por todo el país, con concentraciones clave en ciudades como Nueva York, Filadelfia, Washington D.C., Chicago, Denver, Seattle y San Francisco.

En Manhattan, por ejemplo, la protesta principal arrancará a las 2 de la tarde, mientras que en Filadelfia comenzará al mediodía frente al City Hall. También habrá decenas de puntos de reunión en estados como Nueva Jersey, Pensilvania, Virginia, Maryland y Delaware.

Uno de los datos que más llamó la atención de los organizadores es que el movimiento ha crecido fuera de las grandes ciudades. Según cifras compartidas, el 66% de las confirmaciones proviene de zonas no urbanas, un aumento significativo frente a convocatorias anteriores.

Varias personas participan en la protesta No Kings Day Foto: AP /José Luis Magana

“No están solos”: el mensaje a los inmigrantes

Uno de los momentos más potentes de la conferencia fue el dirigido a las comunidades inmigrantes, especialmente aquellas que viven bajo la constante amenaza de redadas.

“Sabemos lo que se siente salir a trabajar con miedo todos los días, caminar bajo la sombra de ICE. Pero queremos que escuchen esto con claridad: no están solos”, señalaron.

Los organizadores aseguran que ya cuentan con una red de más de 33 mil voluntarios que actúan como una “línea de defensa comunitaria”, con el objetivo de proteger a familias y documentar posibles abusos.

El mensaje fue directo: la protesta será pacífica, pero firme. “Millones saldrán a la calle no con violencia, sino con fuerza. Y juntos vamos a resistir… y a ganar”.

Las demandas: más allá de la política

Aunque el movimiento surge en un contexto marcado por la agenda del presidente Donald Trump, los organizadores insisten en que no se trata de una causa partidista.

Entre sus principales demandas están:

El fin de políticas que afectan a comunidades inmigrantes

La protección del derecho al voto y la libertad de expresión

La reducción del costo de vida

Acceso a salud, educación y servicios básicos

Defensa de derechos laborales

“Esto no es un tema político, es algo profundamente patriótico”, afirmaron. “Decir que no hay reyes en América no es controversial: somos una democracia”.

En 2025 cientos de personas salieron a las calles a protestar bajo el lema No a los reyes. Foto AP/Nam Y. Huh

Más que una marcha: un movimiento a largo plazo

Lejos de ser una protesta aislada, No Kings busca convertirse en un punto de partida. Los organizadores adelantaron que ya trabajan en estrategias para mantener a las personas involucradas después del 28 de marzo.

Entre esas acciones se incluyen campañas de registro de votantes, iniciativas locales y la promoción de leyes conocidas como “cortafuegos por la libertad”, enfocadas en proteger derechos como la privacidad y el debido proceso, especialmente para inmigrantes.

“El objetivo es claro: mover a la gente hacia un activismo sostenido que realmente cambie el equilibrio de poder en este país”, explicaron.

Un país entre enojo y esperanza

El trasfondo de esta movilización es un país marcado por el enojo… pero también por la esperanza. Durante la conferencia, los participantes no ocultaron su frustración ante: el alto costo de vida, el precio de los alimentos, la gasolina y el miedo constante en algunas comunidades.

“Estamos enojados porque nuestros vecinos están siendo perseguidos, porque no podemos pagar lo básico, porque sentimos que nuestra democracia está en riesgo”, dijeron.

Aun así, el tono final fue de resistencia: “No vamos a ser intimidados. Vamos a ser pacíficos, pero firmes. Vamos a ser libres”.

El 28 de marzo no solo será una jornada de protestas. Para millones, será una declaración: en Estados Unidos, el poder —aún— pertenece al pueblo, y no tenemos reyes.

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