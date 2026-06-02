Qué le pasa a tu cuerpo cuando dejas de tener sexo, según la ciencia

Pasar semanas o meses sin tener sexo no es una enfermedad ni significa necesariamente que algo esté mal. Muchas personas atraviesan períodos sin actividad sexual por decisión propia, por estrés, duelo, falta de pareja, problemas de salud, cambios hormonales, cansancio o simplemente porque no tienen deseo.

Lo importante es separar los mitos de lo que realmente dice la ciencia. Dejar de tener sexo no “daña” automáticamente el cuerpo, pero la actividad sexual sí puede influir en el bienestar físico y emocional: puede ayudar a reducir el estrés, mejorar la conexión afectiva, favorecer el sueño y formar parte de una vida saludable cuando ocurre de manera segura y consentida.

Los efectos de una pausa sexual varían mucho de una persona a otra. Para algunas no cambia casi nada. Para otras, especialmente si la falta de sexo no es elegida, puede aparecer frustración, ansiedad, sensación de distancia con la pareja o baja autoestima.

Puede aumentar el estrés en algunas personas

La actividad sexual puede favorecer la liberación de hormonas y neurotransmisores asociados con el placer, la relajación y el vínculo, como oxitocina, dopamina y endorfinas. Por eso, algunas personas sienten que el sexo les ayuda a liberar tensión.

Un período sin sexo no causa estrés por sí mismo, pero si la abstinencia aparece dentro de una relación con conflictos, soledad o falta de intimidad, puede afectar el estado de ánimo. Una revisión científica publicada en Sexual Medicine señala que la expresión sexual puede tener beneficios emocionales, sociales y físicos, aunque depende del contexto y de la calidad de la experiencia.

Una persona asexual experimenta poca o ninguna atracción sexual hacia otras personas. Crédito: Prostock-studio | Shutterstock

El sueño también puede cambiar

Muchas personas duermen mejor después de tener relaciones sexuales, especialmente cuando hay orgasmo, por el efecto de relajación posterior. Eso no significa que dejar de tener sexo provoque insomnio, pero algunas personas pueden notar que pierden una vía habitual de descarga física y emocional.

La Cleveland Clinic señala que el sexo puede ayudar a aliviar el estrés y favorecer el descanso en algunas personas, aunque no reemplaza hábitos básicos como dormir en horarios regulares, reducir pantallas por la noche y tratar problemas de ansiedad o salud.

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Puede afectar la intimidad de pareja

Cuando una persona deja de tener sexo dentro de una relación, el impacto no siempre es físico. Muchas veces es emocional. La falta de intimidad puede generar distancia, inseguridad o discusiones si no se habla con claridad.

De todos modos, cada pareja es un mundo y el “contrato” vincular no tiene por qué adaptarse a una supuesta “normalidad”. Hay parejas que atraviesan etapas sin sexo sin que eso signifique una crisis: la relación puede tener otros pilares y funcionar de maravilla, siempre que exista comunicación, afecto y acuerdo mutuo.

La salud sexual no se limita a la frecuencia de las relaciones. La Clínica Mayo recuerda que incluye deseo, satisfacción, bienestar emocional, comunicación y comodidad con el propio cuerpo.

Qué pasa con el corazón y el cuerpo

Algunos estudios han encontrado asociaciones entre actividad sexual y mejores indicadores de salud cardiovascular, aunque esto no prueba que el sexo por sí solo prevenga enfermedades.

Una investigación publicada en The Journal of Sexual Medicine analizó la relación entre sexualidad de pareja y salud, y señaló que la actividad sexual satisfactoria puede vincularse con menor estrés y mejor bienestar general.

La clave es no exagerar: dejar de tener sexo durante un tiempo no causa automáticamente problemas cardíacos. Pero una vida sexual activa, segura y satisfactoria puede formar parte de un estilo de vida saludable, junto con ejercicio, buena alimentación, sueño y controles médicos.

El deseo puede bajar o cambiar

El deseo sexual no es fijo. Puede subir o bajar según la edad, las hormonas, el estrés, los medicamentos, la salud mental, la relación de pareja o el cansancio.

Después de un período sin sexo, algunas personas sienten más deseo. Otras notan que les cuesta más volver a conectar con su sexualidad. Ambas situaciones pueden ser normales. Es más: mucha gente no siente que la sexualidad -o la sexualidad compartida- sea algo necesario en su vida.

Conviene consultar a un profesional si la falta de deseo aparece de forma repentina, genera angustia o viene acompañada de dolor, disfunción eréctil, sequedad vaginal, depresión, ansiedad o problemas de pareja.

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No tener sexo también puede ser una elección saludable

Hay personas que no desean tener sexo, que eligen una etapa de abstinencia o que se sienten bien sin actividad sexual. En esos casos, no hay motivo para patologizar la situación.

La salud sexual también implica poder decidir cuándo, cómo y con quién tener relaciones, sin presión ni culpa. El problema aparece cuando la falta de sexo causa sufrimiento, afecta una relación o está relacionada con un síntoma físico o emocional que no se está atendiendo.

Cuándo consultar a un médico

Es recomendable hablar con un profesional si la ausencia de sexo está asociada con dolor, cambios hormonales, depresión, ansiedad, problemas de erección, sequedad vaginal, pérdida brusca de deseo o conflictos persistentes con la pareja.

En resumen: dejar de tener sexo durante un tiempo no arruina la salud. Pero si esa pausa no es elegida o viene acompañada de malestar, puede ser una señal de que conviene revisar qué está pasando en el cuerpo, la mente o la relación.

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