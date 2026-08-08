De qué murió Jorge Messi: qué se sabe de la enfermedad que su familia mantuvo en reserva

Jorge Horacio Messi, padre y representante de Lionel Messi, murió a los 68 años después de atravesar una enfermedad prolongada. Se encontraba internado en una clínica de Rosario, Argentina, donde falleció este sábado 8 de agosto, a las 2 de la madrugada. La noticia fue confirmada por el Sanatorio Centro en un comunicado, que no revela las causas del descenlace.

También oficializó de algún modo esta información Newell’s Old Boys, el club rosarino en el que comenzó la historia futbolística de su hijo, que compartió su pésame con el video de una bandera a media asta.

El Club Atlético Newell's Old Boys despide con profundo dolor y pesar a Jorge Messi, quien falleció a los 68 años de edad en la ciudad de Rosario.



Reconocido hincha leproso, empresario y padre del capitán del seleccionado argentino, Lionel Andrés Messi.



Jorge fue el sostén y la? pic.twitter.com/8dFPMRdM9Z — Newell’s Old Boys (@Newells) August 8, 2026

Qué se sabe realmente sobre la enfermedad de Jorge Messi

La pregunta acerca de qué enfermedad tenía Jorge Messi, sin embargo, no tiene hasta el momento una respuesta pública y comprobable. Aunque distintos medios informaron que atravesaba desde hacía tiempo un cuadro delicado, nunca se difundió un diagnóstico oficial ni un parte médico que identificara la enfermedad.

La propia familia mantuvo esa información dentro de la esfera privada desde que los problemas de salud se conocieron públicamente en junio, mientras Lionel Messi disputaba con Argentina el Mundial 2026.

El 18 de junio, ante una creciente cantidad de rumores sobre su padre, la familia Messi tomó una decisión poco habitual: difundió un comunicado para aclarar la situación. En aquel mensaje confirmó únicamente que Jorge atravesaba “una situación de salud”, que permanecía bajo seguimiento médico y que en ese momento estaba recuperándose y evolucionando favorablemente. No identificó la enfermedad ni proporcionó detalles clínicos.

Lionel Messi y su padre Jorge, en una imagen que compartió el jugador en redes hace unos años. Crédito: Redes sociales de Messi | Wikimedia Commons

La reserva no fue accidental. En aquel comunicado, la familia remarcó que solo el círculo familiar más cercano poseía información precisa sobre su estado y pidió que las versiones que no provinieran de ellos o de sus canales oficiales no fueran tomadas como verdaderas. También reclamó responsabilidad y respeto por tratarse de una situación privada.

Durante las semanas siguientes circularon versiones sobre el posible origen de su problema de salud. Sin embargo, ninguna de esas hipótesis fue confirmada por la familia ni respaldada por un informe médico público.

FALLECIÓ JORGE MESSI A LOS 68 AÑOS



Mucha fuerza para Lionel y toda la familia. pic.twitter.com/ybyjHxUJ0D — Diario Olé (@DiarioOle) August 8, 2026

En junio había recibido el alta y regresado a Rosario

Su salud había provocado preocupación particular durante el Mundial. Después de permanecer varios días internado en un centro médico, el 23 de junio se conoció que Jorge Messi había recibido el alta y regresado a Rosario para continuar allí su recuperación.

La información fue difundida entonces por el periodista Ángel de Brito, allegado a la familia, y recogida por distintos medios argentinos. La noticia había generado alivio después de varios días especialmente difíciles para los Messi, pero se sabía que había una dura batalla por delante.

Desde que su estado se hizo público, su familia decidió preservar el diagnóstico. La foto muestra a sus padres y a su hermana el día del casamiento del jugador con Antonela.

La falsa noticia de su muerte que circuló durante el Mundial

La decisión familiar de mantener en reserva el diagnóstico también debe entenderse a partir de lo ocurrido en junio. En medio del Mundial 2026, circuló en Argentina una información falsa que afirmaba que había muerto. La versión llegó a difundirse en medios y programas de streaming y obligó a la familia a intervenir públicamente para desmentirla.

Fue precisamente entonces cuando el entorno del futbolista pidió prudencia y dejó establecido que las informaciones sobre la salud de Jorge que no procedieran directamente de la familia no debían considerarse válidas.

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