12 señales que puede dar el cuerpo ante un cáncer y no conviene ignorar

El cuerpo cambia todo el tiempo y la enorme mayoría de los dolores, molestias digestivas, episodios de cansancio o alteraciones de la piel no son cáncer. Sin embargo, hay determinados síntomas que los médicos aconsejan no normalizar cuando aparecen sin una causa clara, persisten durante semanas o empeoran.

La American Cancer Society (ACS) actualizó en mayo de 2026 su guía sobre signos y síntomas de cáncer y subraya precisamente ese punto: muchas de estas manifestaciones son causadas con mayor frecuencia por otras enfermedades, pero un cambio nuevo, persistente o progresivo merece ser evaluado por un profesional de la salud.

El National Cancer Institute (NCI) hace una recomendación similar: si un síntoma no mejora después de varias semanas, conviene consultar para identificar su causa. Y advierte sobre otro error habitual: no hay que esperar a sentir dolor, porque muchos cánceres pueden desarrollarse inicialmente sin producirlo.

La información cobra especial relevancia en un país donde la American Cancer Society estima que en 2026 se diagnosticarán aproximadamente 2.1 millones de nuevos casos de cáncer y se producirán más de 626,000 muertes por esta enfermedad. Al mismo tiempo, hay una señal alentadora: por primera vez, la supervivencia relativa a cinco años para todos los cánceres combinados alcanzó el 70%.

Hombre se somete a prueba de tiroides y de detección de cáncer de garganta por imágenes. Crédito: fizkes | Shutterstock

Síntomas de cáncer: prestar atención no significa entrar en pánico

Una señal aislada rara vez permite saber qué enfermedad tiene una persona. La fatiga puede deberse a anemia, falta de sueño o numerosas enfermedades; los ganglios aumentados suelen relacionarse con infecciones; y encontrar sangre en las heces puede tener causas mucho más frecuentes que un cáncer colorrectal.

La propia ACS enfatiza que la mayoría de los síntomas potencialmente asociados con cáncer son producidos con mayor frecuencia por otras condiciones. Lo importante es observar tres características: que el síntoma sea nuevo, inexplicable y persistente o progresivo.

Estas son 12 señales que las principales organizaciones especializadas incluyen entre las que justifican una consulta cuando no existe una explicación evidente.

Pérdida o aumento de peso sin explicación

Un cambio marcado de peso sin haber modificado deliberadamente la alimentación o la actividad física merece atención. La American Cancer Society incluye entre los posibles signos generales una pérdida o aumento de alrededor de 10 libras —unos 4.5 kilos— o más sin una causa conocida.

La pérdida de peso puede aparecer en distintos tipos de cáncer, pero también en enfermedades tiroideas, trastornos gastrointestinales, diabetes, depresión y muchas otras condiciones.

La clave no es una variación ocasional en la balanza, sino una tendencia que continúa sin una explicación razonable.

Cansancio extremo que no mejora descansando

Todos podemos atravesar períodos de agotamiento. La señal que merece evaluación es diferente: una fatiga intensa, sostenida y desproporcionada respecto de la actividad realizada, que no mejora incluso después de dormir o descansar.

Algunos cánceres pueden generar cansancio debido a anemia, inflamación o cambios en la manera en que el organismo utiliza la energía. Sin embargo, la anemia y la fatiga tienen numerosas causas no oncológicas y son mucho más frecuentes en otros contextos.

Si el cansancio empieza a interferir con el trabajo, el ejercicio o las actividades cotidianas y no tiene una explicación clara, conviene consultar.

Un bulto, hinchazón o engrosamiento nuevo

Un bulto nuevo en el seno, cuello, axila, ingle, testículo o cualquier otra parte del cuerpo debe ser evaluado si persiste. La ACS incluye entre las señales posibles la aparición de hinchazón o masas en el seno, ganglios linfáticos o cualquier otra zona del cuerpo.

Muchísimos bultos son benignos. Los ganglios, por ejemplo, suelen aumentar de tamaño cuando el organismo combate una infección.

Lo que no conviene hacer es asumir que un bulto “no es nada” simplemente porque no duele. Algunas masas malignas pueden ser indoloras.

Los síntomas del cáncer de mama pueden variar, y en etapas iniciales la enfermedad a menudo no causa dolor ni cambios visibles. Crédito: Imagen creada con AI / Georgina Elustondo | Impremedia

Cambios en la piel o una herida que no cicatriza

La piel permite observar directamente algunos cambios que merecen atención. Un lunar nuevo, un lunar que modifica su tamaño, forma o color, una lesión que sangra repetidamente o una llaga que no termina de cicatrizar son motivos para consultar. También puede ser importante una coloración amarillenta de la piel o de los ojos, conocida como ictericia.

En el caso de los lunares, los cambios pueden ser más relevantes que simplemente tener muchos.

Los controles dermatológicos son particularmente importantes en personas con antecedentes personales o familiares de cáncer de piel, gran cantidad de lunares o exposición solar acumulada.

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Sangrado o moretones sin una causa clara

Encontrar sangre donde habitualmente no debería aparecer requiere identificar el origen. Puede tratarse de sangre en las heces, en la orina, al toser, sangrado vaginal fuera de lo esperado o después de la menopausia, entre otras posibilidades. El NCI y la ACS incluyen el sangrado inexplicable entre los signos que deben evaluarse.

Eso no significa que sangre sea igual a cáncer. Hemorroides, infecciones urinarias, cálculos renales, medicamentos y múltiples afecciones benignas pueden producirla. Pero, precisamente, porque no es posible distinguir la causa a simple vista, un sangrado nuevo o recurrente no debería autodiagnosticarse.

El sangrado que no cesa, la herida que no cicatriza, ameritan una consulta médica. Crédito: Marina Demeshko | Shutterstock

Cambios persistentes en el intestino

El ritmo intestinal varía de una persona a otra y puede modificarse por alimentación, estrés, viajes, medicamentos o infecciones. Lo que merece atención es un cambio respecto del patrón habitual que se mantiene: diarrea o estreñimiento persistentes, modificaciones llamativas en el aspecto de las heces o sangre en ellas, entre otros síntomas.

Los cambios intestinales son muy frecuentes y rara vez significan por sí solos cáncer colorrectal. Pero si no desaparecen o se acompañan de pérdida de peso, anemia o sangrado, la evaluación adquiere mayor importancia.

Cambios al orinar

También conviene consultar ante modificaciones persistentes en el funcionamiento de la vejiga. El NCI menciona dificultad o dolor al orinar y sangre en la orina, mientras que la ACS agrega cambios inexplicables en la frecuencia urinaria.

Estos síntomas pueden estar relacionados con infecciones urinarias, problemas prostáticos, cálculos u otras enfermedades mucho más comunes. Sin embargo, especialmente cuando aparece sangre o el problema se mantiene, es importante determinar su causa.

Dolor nuevo que persiste o empeora

El cáncer no siempre duele y esperar a que aparezca dolor puede retrasar una consulta necesaria. Aun así, un dolor nuevo, sin causa conocida, que no desaparece o se vuelve progresivamente más intenso forma parte de las señales que la ACS aconseja investigar.

Puede localizarse prácticamente en cualquier parte del organismo y, nuevamente, la mayoría de las veces tendrá una causa diferente.

El contexto importa: cuánto dura, si despierta durante la noche, si empeora, qué otros síntomas aparecen y si responde o no a las medidas habituales.

Tos o ronquera que no desaparecen

Una infección respiratoria puede dejar tos durante varias semanas. El reflujo, las alergias, el asma y el tabaquismo también pueden producirla.

Pero una tos persistente o una ronquera que no se resuelve, especialmente cuando cambia respecto de lo habitual, debe ser evaluada. Ambas aparecen entre las señales generales enumeradas por el NCI y la ACS.

La consulta adquiere aún mayor relevancia si se suma falta de aire, sangre al toser, pérdida inexplicable de peso o antecedentes importantes de tabaquismo.

Dificultad para tragar o cambios persistentes en la boca

Sentir repetidamente que la comida queda atascada, desarrollar dificultad progresiva para tragar o presentar molestias que no mejoran puede justificar estudios.

También hay que prestar atención a llagas persistentes en la boca, zonas rojas o blancas, sangrado, dolor o entumecimiento inexplicable de labios o cavidad oral.

Las aftas y otros problemas bucales son extremadamente comunes. El dato que cambia el escenario es que una lesión no cicatrice o vuelva constantemente en el mismo lugar.

Fiebre o sudores nocturnos sin explicación

La fiebre es una respuesta habitual ante infecciones y, por sí sola, no apunta hacia cáncer. Sin embargo, episodios repetidos de fiebre o sudoración nocturna intensa sin una infección u otra explicación evidente aparecen entre los posibles síntomas generales reconocidos por las principales organizaciones oncológicas.

Pueden observarse, entre muchas otras situaciones, en algunos cánceres hematológicos como linfomas y leucemias. Una fiebre inexplicada y persistente requiere consulta independientemente de cuál termine siendo la causa.

Se puede hablar de fiebre cuando la temperatura oral supera los 37.5 °C y la rectal los 38 °C. Crédito: JJ-stockstudio | Shutterstock

Dolores de cabeza o cambios en la visión, audición o sistema nervioso

La mayoría de los dolores de cabeza no tiene relación con un tumor cerebral. Migrañas, tensión muscular, alteraciones del sueño y muchas otras causas son muchísimo más frecuentes.

Pero la American Cancer Society incluye entre las señales que merecen atención los dolores de cabeza y cambios en la visión o audición cuando son nuevos, persistentes o empeoran. El NCI también menciona convulsiones y otros cambios neurológicos.

Un síntoma neurológico súbito —por ejemplo, debilidad de un lado del cuerpo, dificultad para hablar, pérdida repentina de visión o un dolor de cabeza abrupto y excepcionalmente intenso— no debe esperar una consulta programada: puede tratarse de una emergencia médica por causas distintas al cáncer.

¿Cuánto tiempo hay que esperar antes de consultar?

No existe un número de días que pueda aplicarse a todos los síntomas. El NCI utiliza una regla práctica: si un problema permanece durante unas semanas y no mejora, es importante consultar con un médico. Pero hay señales —como sangre en la orina o heces, un bulto nuevo, una alteración neurológica súbita o un sangrado después de la menopausia— que pueden justificar una evaluación antes.

El criterio más útil es preguntarse: ¿esto es nuevo para mí?, ¿está durando más de lo esperable?, ¿está empeorando?, ¿no encuentro una explicación razonable?

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Tener síntomas no reemplaza los estudios de detección

Hay otro punto fundamental: esperar síntomas no es una estrategia de detección temprana del cáncer. Por definición, los exámenes de detección o screening se realizan en personas que todavía no tienen síntomas. Algunas pruebas han demostrado que pueden encontrar determinados cánceres antes y reducir el riesgo de morir por ellos.

Dependiendo de la edad, sexo, antecedentes familiares, tabaquismo y otros factores individuales, pueden corresponder estudios como mamografías, pruebas de detección de cáncer colorrectal, pruebas relacionadas con cáncer de cuello uterino o tomografía de baja dosis en determinados fumadores y exfumadores.

Los síntomas y el screening cumplen funciones diferentes: una persona puede sentirse perfectamente bien y aun así necesitar un estudio preventivo, y alguien que tiene un síntoma preocupante necesita una evaluación diagnóstica, aunque esté al día con sus controles.

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El mensaje de los oncólogos: detectar cambios, no vivir buscando cáncer

Conocer estas señales no debería llevar a revisar obsesivamente cada sensación corporal. La propia American Cancer Society recuerda que la mayoría de los signos que también pueden aparecer en personas con cáncer son causados con mayor frecuencia por otras enfermedades.

La utilidad está en reconocer cambios sostenidos y evitar dos extremos: asumir que cualquier molestia significa cáncer o ignorar durante meses algo que el cuerpo viene mostrando.

Consultar a tiempo no garantiza que un cáncer sea la explicación. Muchas veces permitirá descubrir que no lo es. Pero cuando sí existe una enfermedad importante, llegar antes puede abrir más posibilidades de tratamiento.

Y los avances son concretos: la American Cancer Society informó en 2026 que la supervivencia relativa a cinco años para todos los cánceres combinados llegó por primera vez al 70% en Estados Unidos, reflejo de décadas de progreso en prevención, detección y tratamiento.

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