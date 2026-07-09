Experimentan esperanzadora estrategia de vacunación para tumores cerebrales malignos

Investigadores de múltiples instituciones, incluido el Centro Alemán de Investigación del Cáncer (DKFZ) y la Universidad de Mannheim, publicaron resultados alentadores de un ensayo clínico sobre una vacuna que activa el sistema inmunológico contra una mutación genética común en los gliomas. Este tipo de tumor cerebral, a menudo incurable, enfrenta limitaciones significativas con la quimioterapia y la radiación, y es difícil de extirpar completamente quirúrgicamente.

Un glioma es un tipo de tumor que se forma en el cerebro o la médula espinal a partir de las células gliales. Estas células sirven de soporte a las neuronas. Aunque hay que aclarar que los gliomas pueden ser benignos o malignos y su gravedad depende de su ubicación y velocidad de crecimiento. Pueden afectar tanto a niños como a adultos. Provocan síntomas como cambios en la visión, mareos, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, dificultad para comunicarse y otros problemas cognitivos.

En el ensayo, 33 pacientes diagnosticados recientemente con gliomas de alto grado recibieron la vacuna junto con la terapia estándar. Después de ocho años, el 66% de los participantes seguían vivos, y el 42% no mostró progresión de la enfermedad. La supervivencia fue notablemente mayor entre aquellos cuyos tumores pudieron ser extraídos quirúrgicamente.

“Nuestro estudio demuestra que una estrategia de vacunación dirigida contra una mutación tumoral podría generar beneficios de supervivencia a largo plazo en tumores cerebrales”, declaró a Newsweek Michael Platten, director del Departamento de Neurología del Centro Médico Universitario de Mannheim y jefe de departamento del DKFZ.

“Esto abre una nueva y prometedora vía para el tratamiento de cánceres que hasta ahora han sido difíciles de tratar”, aseveró con optimismo.

Respuesta inmunológica y progresión

El análisis, publicado en Nature Cancer, reveló una correlación entre la respuesta inmunitaria y la progresión de la enfermedad. Los pacientes con la mejor respuesta inmunológica al tratamiento mostraron pronósticos significativamente mejores. Además, células T específicas fueron halladas en participantes con tumores controlados, sugiriendo que la inmunidad podría penetrar en el tumor.

La investigación sugiere que la inmunoterapia puede ser estandarizada para un grupo amplio de pacientes al centrarse en una mutación específica en lugar de crear vacunas personalizadas.

Un ensayo clínico de fase 2 está programado para comenzar en 2027, con la intención de probar la eficacia de esta nueva estrategia de tratamiento.

Gliomas benignos y malignos

Los gliomas benignos (generalmente de bajo grado: grados I–II) y los malignos (alto grado: grados III–IV, p. ej. glioblastoma) difieren en agresividad, objetivos terapéuticos y modalidades usadas: los benignos suelen tratarse con intención curativa mediante cirugía y seguimiento, mientras que los malignos requieren tratamientos multimodales (cirugía, radioterapia y quimioterapia) con enfoque en control local, retraso de progresión y paliación.

Diagnóstico y objetivo del tratamiento

Gliomas benignos: se busca la resección completa cuando es segura, con el objetivo de curación o control a largo plazo; en tumores pequeños asintomáticos a veces se opta por observación vigilante (“watch and wait”).

Gliomas malignos: se busca la máxima resección segura, pero la intención suele ser controlar la enfermedad y prolongar la supervivencia, ya que la cura completa es rara en tumores de alto grado como el glioblastoma.

Cirugía

Benignos: la cirugía suele ser el tratamiento principal y puede ser curativa si se logra extirpar todo el tumor sin dañar tejido funcional; la recurrencia es menos frecuente tras resección completa.

Malignos: la cirugía intenta reducir la carga tumoral (resección máxima segura) para mejorar síntomas y aumentar la eficacia de radioterapia/quimioterapia, pero rara vez elimina todas las células tumorales infiltrativas.

Radioterapia y quimioterapia

Benignos: la radioterapia se reserva para tumores no resecables, residuales después de cirugía o recidivas; la quimioterapia suele usarse con menos frecuencia y depende del subtipo y la evolución.

Malignos: radioterapia adyuvante y quimioterapia (por ejemplo, temozolomida en glioblastoma) son estándares tras la cirugía; además, pueden usarse esquemas más intensivos, ensayos clínicos y tratamientos dirigidos según marcadores moleculares.

Seguimiento y pronóstico

Benignos: mejor pronóstico general, controles por imagen periódicos y vigilancia neurológica; algunos pueden permanecer estables años y otros progresar a grados superiores, por lo que el seguimiento es necesario.

Malignos: pronóstico más reservado, vigilancia estrecha y manejo de síntomas (edema, convulsiones) y complicaciones; mayor probabilidad de recurrencia pese a tratamientos combinados.

Ejemplo práctico

Un glioma de bajo grado en una zona no elocuente: resección completa y seguimiento por resonancia magnética cada 6–12 meses; radioterapia solo si hay recurrencia o crecimiento.

Un glioblastoma: resección maximal segura seguida de radioterapia con quimioterapia concomitante y adyuvante (p. ej. temozolomida), manejo de síntomas y consideración de ensayos clínicos.

También te puede interesar:

· Arsénico, plomo y otros metales detectados en tampones: FDA afirma que no representan riesgos para la salud

· ¡Te sorprenderá! Un suplemento común en el gimnasio podría ayudar a combatir la depresión

· Técnica innovadora mínimamente invasiva revoluciona el tratamiento de la artrosis de rodilla