¡Te sorprenderá! Un suplemento común en el gimnasio podría ayudar a combatir la depresión

La revisión sistemática publicada en Brain Medicine sugiere que la creatina, comúnmente utilizada para el desarrollo muscular, podría tener beneficios como tratamiento complementario para el trastorno depresivo mayor.

Los investigadores canadienses señalan que, aunque la evidencia es preliminar, los hallazgos son dignos de atención.

Entre los resultados de los ensayos clínicos resaltan:

Impacto en el trastorno depresivo mayor: de cinco ensayos controlados aleatorios analizados, cuatro se centraron en el trastorno depresivo mayor y mostraron una mejora en los síntomas de los pacientes que tomaron monohidrato de creatina junto con antidepresivos como el escitalopram.

Estudio sobre trastorno bipolar: un ensayo relacionado con la depresión bipolar no reportó mejoras significativas.

Creatina y metabolismo cerebral

Los investigadores indican que las personas con trastornos del estado de ánimo pueden procesar la creatina de manera diferente.

Dado que la creatina ayuda en la producción de energía cerebral, se considera que puede afectar la depresión, aunque la correlación no implica causalidad.

Importancia de la investigación continua

Los autores del estudio hacen hincapié en la necesidad de más investigaciones para determinar la efectividad de la creatina como complemento en el tratamiento de la depresión. La doctora Thea Gallagher, psicóloga y directora de programas de bienestar en NYU Langone, advirtió a Fox News Digital que, si bien la creatina podría ser una herramienta prometedora, no debe reemplazar tratamientos establecidos como la psicoterapia o medicamentos antidepresivos.

Mientras que el autor principal del estudio, Bassam Jeryous Fares, estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad de Ottawa, comentó en un comunicado que la señal es “interesante, pero no un veredicto”.

Los expertos sugieren que los pacientes deben consultar a sus médicos antes de iniciar cualquier suplementación, especialmente aquellos con condiciones preexistentes. Aunque la creatina se muestra como una opción segura para adultos sanos, su aplicación en el tratamiento de la depresión requiere un enfoque cuidadoso y basado en evidencias.

Actuación de la creatina en el estado de ánimo

La creatina puede influir positivamente en el estado de ánimo, principalmente al mejorar la producción de energía en el cerebro y modular neurotransmisores clave, lo que se asocia con una reducción de síntomas depresivos en algunos estudios.

Mecanismos de acción en el cerebro

La creatina actúa como un “reservorio energético” celular: incrementa los niveles de fosfocreatina, lo que ayuda a regenerar ATP (la molécula de energía) en neuronas con alta demanda, como las del córtex prefrontal y otras áreas relacionadas con la regulación emocional. Esto podría:

Mejorar la bioenergética neuronal , favoreciendo la función cognitiva y la regulación del afecto.

, favoreciendo la función cognitiva y la regulación del afecto. Modular neurotransmisores monoaminérgicos (como serotonina y dopamina) y receptores como NMDA, implicados en la depresión y la ansiedad.

(como serotonina y dopamina) y receptores como NMDA, implicados en la depresión y la ansiedad. Reducir el estrés oxidativo y el daño neuronal, actuando como un neuroprotector adyuvante.

Evidencia en depresión y salud mental

Varios estudios observacionales y ensayos clínicos sugieren efectos beneficiosos:

Asociación inversa entre ingesta de creatina y riesgo de depresión : personas con mayor consumo (por dieta o suplementación) muestran menor prevalencia de síntomas depresivos.

: personas con mayor consumo (por dieta o suplementación) muestran menor prevalencia de síntomas depresivos. Ensayos clínicos en depresión : un estudio reciente mostró que la suplementación con creatina monohidrato, combinada con terapia cognitivo-conductual, redujo significativamente los síntomas depresivos frente al placebo, con una diferencia clínicamente relevante en escalas como el PHQ-9.

: un estudio reciente mostró que la suplementación con creatina monohidrato, combinada con terapia cognitivo-conductual, redujo significativamente los síntomas depresivos frente al placebo, con una diferencia clínicamente relevante en escalas como el PHQ-9. Revisión sobre creatina y depresión: análisis de mecanismos y ensayos indican que la creatina puede actuar como coadyuvante en el tratamiento de trastornos del estado de ánimo, aunque los autores señalan que la evidencia aún no es concluyente y que los efectos pueden ser más sutiles en la población general.

Efectos en el estado de ánimo general (sin diagnóstico clínico)

En personas sin trastorno psiquiátrico, la evidencia es más limitada, pero algunos reportes y revisiones indican:

Posible mejora leve del bienestar subjetivo y energía mental , especialmente en contextos de fatiga, privación de sueño o estrés cognitivo.

, especialmente en contextos de fatiga, privación de sueño o estrés cognitivo. Efectos más notorios en subgrupos: por ejemplo, personas con niveles bajos de creatina cerebral, vegetarianos/veganos (que ingieren menos creatina dietética) o con alta demanda cognitiva.

No obstante, no se trata de un “antidepresivo” universal: los beneficios sobre el estado de ánimo en personas sanas parecen modestos y variables.

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