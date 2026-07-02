Demuestran que el ayuno intermitente mantiene la pérdida de peso a largo plazo

Un reciente estudio, realizado por un equipo de científicos de la Universidad de Granada (UGR), la Universidad Pública de Navarra y el Centro de Investigación Biomédica en Red, y publicado en la revista Clinical Nutrition, demuestra que limitar la ingesta de alimentos a una ventana de ocho horas puede ayudar a mantener el peso perdido durante un año. La investigación se llevó a cabo con 99 adultos, la mitad de ellos mujeres, con sobrepeso u obesidad.

Los participantes fueron divididos en cuatro grupos durante 12 semanas: un grupo de control, un grupo de ayuno temprano, un grupo de ayuno tardío y un grupo autoseleccionado. Se evaluaron cambios en el peso y la composición corporal antes y después de la intervención y un año más tarde. Este diseño proporciona evidencia de la eficacia del ayuno intermitente para el mantenimiento del peso a medio plazo.

Los resultados indican que tanto el ayuno temprano como el tardío resultaron en una pérdida de peso significativamente mayor tras 12 meses. Además, los participantes que optaron por el ayuno temprano mostraron una mayor reducción en la masa grasa. Uno de cada tres participantes continuó practicando el ayuno intermitente tras la intervención, sugiriendo que dicho estilo de alimentación es sostenible.

“Hasta la fecha, aunque sabíamos que el ayuno intermitente promueve una pérdida de peso modesta a corto plazo, no estaba claro si sus efectos se sostenían en el tiempo. Al evaluar a los participantes 12 meses después de terminar la intervención, demostramos que los cambios sobre el peso corporal persisten”, explicó la doctora Alba Camacho Cardeñosa, investigadora del Instituto Mixto Universitario Deporte y Salud (iMUDS) de la UGR y posdoctoral del ibs.GRANADA en el Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario Clínico San Cecilio, autora principal del estudio.

Implicaciones para el tratamiento de la obesidad

El estudio resalta que el ayuno intermitente puede ser una estrategia flexible y efectiva para el control del peso en adultos.

Este enfoque permite a los pacientes seleccionar un horario que se ajuste a su estilo de vida, lo cual puede mejorar la adherencia al tratamiento y, por ende, su éxito a largo plazo en la lucha contra la obesidad.

Otros beneficios del ayuno intermitente

El ayuno intermitente ofrece varios beneficios para la salud que van más allá del control del peso, incluyendo mejoras en la salud metabólica, reducción de la inflamación y posible protección celular.

Beneficios metabólicos y cardiovasculares

El ayuno intermitente puede mejorar diversos marcadores de salud metabólica:

Resistencia a la insulina : Reduce los niveles de glucosa en sangre y mejora la sensibilidad a la insulina, lo que puede ayudar a prevenir o manejar la diabetes tipo 2.

: Reduce los niveles de glucosa en sangre y mejora la sensibilidad a la insulina, lo que puede ayudar a prevenir o manejar la diabetes tipo 2. Perfil lipídico : Disminuye el colesterol LDL, los triglicéridos y aumenta el colesterol HDL, reduciendo factores de riesgo cardiovascular.

: Disminuye el colesterol LDL, los triglicéridos y aumenta el colesterol HDL, reduciendo factores de riesgo cardiovascular. Presión arterial : Contribuye a reducir la hipertensión arterial.

: Contribuye a reducir la hipertensión arterial. Inflamación sistémica: Reduce marcadores de inflamación crónica y estrés oxidativo asociados con la aterosclerosis.

Un estudio del Instituto del Corazón de Intermountain encontró que el ayuno intermitente aumenta los niveles de galectina-3, una proteína que combate la inflamación, y reduce la resistencia a la insulina de manera similar a ciertos medicamentos para la diabetes.

Beneficios celulares y de longevidad

El ayuno intermitente activa mecanismos de reparación celular:

Autofagia : Estimula la renovación y limpieza celular, eliminando componentes dañados.

: Estimula la renovación y limpieza celular, eliminando componentes dañados. Reparación del ADN : Mejora los mecanismos de reparación del material genético.

: Mejora los mecanismos de reparación del material genético. Expresión de antioxidantes : Aumenta la producción de defensas antioxidantes naturales.

: Aumenta la producción de defensas antioxidantes naturales. Longevidad: Algunos expertos sugieren que puede prolongar la vida al hacer que el cuerpo utilice células grasas como energía y renovar la función metabólica.

Otras consideraciones

Según la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), estos beneficios son mayores cuando se combinan con ejercicio físico y una alimentación saludable, controlando las porciones y evitando ultraprocesados.

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