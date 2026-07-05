Ibuprofeno o paracetamol: la duda que todos tenemos

Dolor de cabeza, fiebre, molestias musculares… Ante estos síntomas tan comunes, millones de personas recurren cada día a dos de los medicamentos más vendidos del mundo: el ibuprofeno y el paracetamol.

Ambos están disponibles sin receta, ambos alivian el dolor y bajan la fiebre, pero no son intercambiables. Elegir mal puede significar, en el mejor de los casos, que el fármaco no haga el efecto esperado, y en el peor, un riesgo innecesario para la salud.

Dos mecanismos, dos familias distintas

El paracetamol (también llamado acetaminofén) actúa principalmente sobre el sistema nervioso central, bloqueando las señales de dolor y regulando el centro cerebral que controla la temperatura corporal. No pertenece a la familia de los antiinflamatorios, por lo que no reduce la inflamación.

El ibuprofeno, en cambio, forma parte de los antiinflamatorios no esteroideos (AINE). Su acción inhibe unas enzimas llamadas ciclooxigenasas (COX), responsables de producir prostaglandinas, sustancias que generan dolor, fiebre e inflamación. Por eso el ibuprofeno cubre un espectro más amplio: alivia el dolor, baja la fiebre y, además, reduce la hinchazón.

¿Cuándo conviene cada uno?

Paracetamol suele ser la primera opción recomendada por los profesionales de salud para:

Dolores leves o moderados (cefaleas, dolor dental, molestias musculares sin inflamación visible).

Fiebre, incluida la de niños pequeños y personas mayores.

Pacientes con problemas gástricos, úlceras o gastritis, ya que es más suave para el estómago.

Personas con hipertensión o problemas cardiovasculares, porque no afecta la coagulación ni la presión arterial de la misma forma que los AINE.

Embarazadas, siempre bajo supervisión médica, ya que suele considerarse más seguro que el ibuprofeno durante la gestación.

Ibuprofeno resulta más adecuado cuando el cuadro incluye inflamación, por ejemplo:

Dolores musculares o articulares con hinchazón (esguinces, golpes, contracturas).

Dolor menstrual, donde su efecto antiinflamatorio suele aportar mayor alivio.

Procesos como faringitis o sinusitis con inflamación evidente.

Dolor postquirúrgico o dental con inflamación asociada.

Las contraindicaciones que marcan la diferencia

La elección no solo depende del síntoma, sino también del historial de salud de cada persona.

El ibuprofeno está desaconsejado o requiere precaución en personas con:

Úlceras gástricas, gastritis o antecedentes de sangrado digestivo.

Insuficiencia renal.

Hipertensión arterial no controlada o enfermedades cardiovasculares.

Asma (en algunos casos puede desencadenar broncoespasmo).

Último trimestre del embarazo.

El paracetamol, aunque más seguro para el estómago, tiene su propio punto débil: el hígado. Dosis elevadas o su combinación con alcohol pueden provocar daño hepático grave. Las personas con enfermedades hepáticas deben usarlo con especial cautela y siempre bajo indicación médica.

No mezclar por cuenta propia, respetar las dosis

Ambos medicamentos pueden combinarse en algunos tratamientos —de hecho, en ciertos protocolos de dolor se alternan porque actúan por vías distintas—, pero esta decisión debe tomarla un profesional sanitario, no el propio paciente. Tomarlos juntos sin orientación puede enmascarar síntomas o aumentar riesgos innecesarios.

Los especialistas insisten en algunas recomendaciones básicas:

Respetar siempre la dosis y el intervalo indicados en el prospecto o por el médico.

No superar el tratamiento recomendado sin consultar, especialmente si el dolor o la fiebre persisten más de tres días.

Evitar el alcohol mientras se toma paracetamol.

Tomar el ibuprofeno con alimentos para proteger la mucosa gástrica.

Consultar a un farmacéutico o médico ante dudas, enfermedades crónicas, embarazo o medicación simultánea, por el riesgo de interacciones.

La conclusión de los expertos

No existe un ganador absoluto entre ambos fármacos: la respuesta depende del tipo de síntoma y del estado de salud de cada persona. Como resumen general, el paracetamol es la opción más segura para el estómago y adecuada para fiebre y dolor leve, mientras que el ibuprofeno es preferible cuando hay inflamación de por medio. Ante cualquier duda, la recomendación unánime de los profesionales sanitarios es la misma: consultar antes de automedicarse, sobre todo en tratamientos prolongados o en personas con enfermedades previas.

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