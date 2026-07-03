Nueva ley que prohíbe el uso de las etiquetas de “fecha de caducidad” en alimentos genera confusión entre californianos

Una nueva legislación que busca estandarizar el etiquetado de alimentos en California genera confusión. La misma prohíbe el uso de “consumir preferentemente antes del”, con el argumento de evitar malentendidos y desperdicio de alimentos, implementando etiquetas claras que informan sobre la calidad y seguridad del alimento.

El debate sobre las fechas de caducidad en los envases alimentarios genera diferentes interpretaciones en los hogares. Mientras algunos consideran los productos no seguros tras la fecha límite, otros, como Kimberley Kausen, chef y profesora de cocina en Irvine consultada por Associated Press (AP), utilizan métodos sensoriales para decidir.

En casa de Kimberley Kausen, la fecha de caducidad vencida de un envase de leche significa cosas diferentes para cada miembro de la familia. Para su hija, significa que el envase debe ir a la basura. Para su marido, significa que la leche aún está buena durante unos días más. Kimberly es más exigente y a menudo utiliza su sentido del olfato antes de decidir qué hacer con la leche, recoge AP. “Lo pensaré bien, y si hablamos de carne y aves, seré muy cautelosa y, sin duda, haré la prueba del olfato y la prueba del tacto”, dijo.

Este cambio en California ha encendido un debate sobre el etiquetado de alimentos a nivel nacional. Legislaciones similares están siendo consideradas en varios estados y hay un proyecto de ley bipartidista en el Congreso que busca establecer un estándar nacional. También se han propuesto leyes sobre el etiquetado de alimentos en Illinois, Maryland, Massachusetts, Nueva Jersey y Carolina del Sur, aunque no han sido aprobadas aún.

Efectos sobre el desperdicio de alimentos

Expertos advierten que las etiquetas confusas son responsables de una gran parte del desperdicio de alimentos en los hogares. Según estos, sirven de guía para que los minoristas sepan cuánto tiempo exhibir los productos en los estantes, pero no indican si aún son seguros para el consumo.

Ahora, los fabricantes que venden alimentos en California deben usar dos etiquetas estandarizadas: una etiqueta de “Consumir preferentemente antes del” (Best if Used By), para garantizar la máxima calidad; y una etiqueta de “Consumir antes del” (Use By), para garantizar la seguridad del producto.

Etiquetado de “consumir preferentemente antes del”. Crédito: Jeff Chiu | AP

Nick Lapis, director de defensa de Californians Against Waste, organización que copatrocinó el proyecto de ley, afirmó que las etiquetas de los alimentos son la principal causa del desperdicio de comida en los hogares. Las etiquetas de “fecha de caducidad” también han sido un problema para los bancos de alimentos en California, ya que la gente interpreta esas fechas como una señal de que el alimento ha caducado, añadió.

“No necesitamos construir una infraestructura enorme ni invertir muchísimo dinero para solucionar esto. Simplemente necesitamos que las empresas utilicen las mismas palabras en todas sus marcas”, afirmó.

Este nuevo etiquetado etá tratando de solucionar un problema, pero a la vez ha creado confusión entre los consumidores.

Según un informe de 2022 sobre el desperdicio de alimentos publicado por la Universidad de Maryland, existían más de 50 etiquetas de fecha diferentes en los alimentos envasados ​​que se venden en las tiendas. La información de estas etiquetas no está regulada en gran medida y, a menudo, no guarda relación con la seguridad alimentaria.

“Los consumidores se confunden y dan por sentado que la fecha que aparece en el envase significa ‘no lo comas y tíralo’”, dijo Kumar Chandran, director de políticas de ReFED, una organización sin fines de lucro centrada en la reducción del desperdicio de alimentos.

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