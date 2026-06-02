Crisis en el mercado de seguros: aumentan cancelaciones de cobertura médica entre californianos

Un total de 374,000 personas cancelaron su seguro médico en el mercado de Covered California durante los primeros tres meses del año, representando un 19% de las renovaciones. Esto excede el rango del 13% al 15% de cancelaciones de los últimos tres años, manifestando una tendencia alarmante.

Jessica Altman, directora ejecutiva de Covered California, señala que la expiración de los subsidios federales mejorados es la principal causa del aumento en cancelaciones. “Prevemos que las pérdidas por cobertura aumentarán a lo largo del año”, vaticinó en declaraciones recogidas por Los Angeles Times.

Este cambio ha resultado en primas significativamente más altas para los californianos de clase media, provocando que muchos opten por abandonar su cobertura.

Altman explicó que las cifras de inscripción mensuales se retrasan porque los consumidores tienen un período de gracia de tres meses para reanudar el pago de sus primas antes de que las compañías de seguros cancelen su cobertura por falta de pago.

Impacto económico en los asegurados

Los costos anuales de las pólizas han aumentado drásticamente, con incrementos de cientos de dólares, lo que ha llevado a una disminución en la inscripción general, pasando de 1.94 millones a 1.8 millones de inscritos en febrero.

Ante el aumento en precios, se ha observado un desvío hacia los planes Bronzes, que, aunque más asequibles, implican mayores copagos y deducibles. Altman expresa preocupación por esta tendencia, ya que puede llevar a que los asegurados eviten la atención médica necesaria.

Respuesta del gobierno estadal

El estado de California ha tomado medidas para mitigar el impacto de las cancelaciones, destinando $190 millones de dólares para subsidios de primas a familias de bajos ingresos. En la propuesta presupuestaria de 2027, el gobernador Gavin Newsom sugiere incrementar este monto a $300 millones de dólares con el fin de expandir la elegibilidad de subsidios.

Newsom también propone aumentar $27 millones de dólares en apoyo estadal para ayudar a los inscritos a cubrir costos de atención afirmativa de género, un tema complicado tras la eliminación de esta cobertura como beneficio esencial a nivel federal.

Este año, muchos californianos de clase media que dependen del mercado de seguros estatal creado bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA) se enfrentaron a costos anuales que fueron cientos de dólares más altos que el año pasado debido al fin de los subsidios federales mejorados que comenzaron durante la pandemia de COVID-19, informa LAT.

Alternativas para los californianos que pierden cobertura médica

Los californianos que pierden su cobertura médica tienen varias alternativas principales para obtener nuevamente seguro de salud:

Covered California (Intercambio Estatal)

Es el mercado de seguros de salud del estado de California.

Permite inscribirse fuera del periodo normal si perdió cobertura laboral (evento de vida especial).

si perdió cobertura laboral (evento de vida especial). Tiene 60 días antes y 60 días después de perder la cobertura para inscribirse.

de perder la cobertura para inscribirse. La mayoría califica para créditos tributarios que ayudan a pagar la prima.

que ayudan a pagar la prima. Ofrece planes en 4 niveles: bronce, plata, oro y platino.

Medi-Cal (Seguro Público para Bajos Ingresos)

Ofrece atención médica gratuita o de bajo costo para residentes de bajos ingresos.

para residentes de bajos ingresos. No requiere primas ni copagos para la mayoría.

Se puede solicitar en cualquier momento del año.

del año. Si perdió Medi-Cal por ingresos, podría calificar para Covered California.

COBRA / Cal-COBRA

Permite continuar temporalmente la cobertura de su empleador.

la cobertura de su empleador. Usted paga las primas completo.

Tiene 60 días para inscribirse después de terminar la cobertura.

para inscribirse después de terminar la cobertura. Cal-COBRA aplica para empleadores más pequeños en California.

Clínicas gratuitas y programas locales

Clínicas gratuitas como Conejo Free Clinic , Westminster Clinic .

, . Programa CHCP de Kaiser Permanente para bajos ingresos sin seguro (noviembre-enero).

para bajos ingresos sin seguro (noviembre-enero). Programas de descuento de pago propio del condado.

Seguro a través de empleador familiar

Inscribirse en el seguro del cónyuge, madre o padre.

Si recibió una notificación de pérdida de Medi-Cal, debe llamar a Covered California dentro de 60 días para ver sus opciones.

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