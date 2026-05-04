Aprueban primer medicamento no antipsicótico para la agitación en la enfermedad de Alzheimer

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) aprobó Auvelity un medicamento no antipsicótico, en comprimido, que ofrece una nueva opción para tratar la agitación en adultos con demencia de Alzheimer. Esta aprobación es significativa dado que los antipsicóticos existentes conllevan riesgos serios como accidentes cerebrovasculares y un aumento en la mortalidad.

Auvelity, que ya estaba aprobado para el tratamiento del trastorno depresivo mayor, ha demostrado en ensayos clínicos su efectividad para aliviar los síntomas de agitación en pacientes con Alzheimer, afectando neurotransmisores como el glutamato y la dopamina.

“Llevamos décadas necesitando un fármaco como este, porque la agitación asociada a la enfermedad de Alzheimer es uno de los síntomas más difíciles y desalentadores que tratamos”, declaró a ABC News el Dr. Richard Issacson, director de investigación del Instituto de Enfermedades Neurodegenerativas de Florida. “Este nuevo fármaco se utilizaría porque su perfil de tolerabilidad es mejor”, agregó.

Advertencias y efectos secundarios

Sin embargo, aunque Auvelity se muestra prometedor, la FDA advierte sobre posibles efectos secundarios, incluyendo un aumento en los pensamientos suicidas y otras reacciones adversas como mareos y convulsiones.

Se requiere vigilancia especializada al iniciar el tratamiento. Auvelity fue aprobado inicialmente por la FDA en el año 2022, pero para el tratamiento del trastorno depresivo mayor en adultos.

Alzheimer en cifras

En este 2026, aproximadamente 7.4 millones de estadounidenses mayores de 65 años padecen demencia por Alzheimer, y se prevé que esta cifra aumente a 13.8 millones para 2060, según la Asociación de Alzheimer.

Según un estudio divulgado por JAMA Neurology, entre el 50% y el 60% de las personas con Alzheimer experimentan síntomas de agitación en algún momento, uno de los síntomas más comunes y molestos para quienes padecen demencia por Alzheimer.

Repercusiones del Alzheimer

La enfermedad de Alzheimer es un trastorno cerebral progresivo e irreversible que deteriora profundamente las facultades cognitivas, derivando en una dependencia funcional completa y un impacto emocional significativo tanto para el paciente como para su entorno cercano. A medida que las conexiones neuronales se rompen y ocurre la atrofia cerebral, la persona pierde gradualmente su capacidad de razonar, comunicarse y realizar actividades cotidianas.

Deterioro funcional y dependencia

La progresión de la enfermedad se manifiesta mediante una pérdida escalonada de autonomía que comienza con tareas complejas y culmina en la necesidad de asistencia total.

Fases iniciales: El individuo experimenta dificultades para planificar viajes, gestionar finanzas, administrar medicación o seguir citas médicas.

El individuo experimenta dificultades para planificar viajes, gestionar finanzas, administrar medicación o seguir citas médicas. Fases avanzadas: La dependencia es absoluta; se requiere ayuda constante para actividades básicas de autocuidado como vestirse, alimentarse y mantener la higiene personal.

La dependencia es absoluta; se requiere ayuda constante para actividades básicas de autocuidado como vestirse, alimentarse y mantener la higiene personal. Impacto físico: El daño cerebral generalizado llega a comprometer la capacidad motriz y de comunicación, requiriendo a menudo adaptaciones en el entorno físico del paciente.

Impacto psicológico y comportamental

Los cambios en el cerebro alteran el estado de ánimo y la conducta, lo que suele representar uno de los mayores desafíos para la convivencia y el cuidado diario.

Perspectivas futuras

El Dr. Issacson subraya la importancia de ofrecer no solo tratamientos farmacológicos, sino también enfoques complementarios como ejercicio y dieta.

La creciente población afectada por la demencia exige una atención continua y más investigaciones en este ámbito.

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