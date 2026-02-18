Con registros de casi 28 millones de estadounidenses, revelan cuál podría ser la causa directa del Alzheimer

Investigadores de la Universidad Emory han hallado un vínculo directo entre la contaminación del aire y el riesgo de desarrollar el Alzheimer, sugiriendo que la mejora de la calidad del aire podría ser crucial en la prevención de la demencia, pues la exposición prolongada a la contaminación por partículas finas aumentó el riesgo.

La enfermedad de Alzheimer, la forma más común de demencia y que afecta a aproximadamente 57 millones de personas en el mundo, presenta un desafío significativo en salud pública. Actualmente no existe cura, haciendo que la prevención sea de suma importancia.

El estudio, publicado en PLOS Medicine, se llevó a cabo con análisis de datos de más de 27.8 millones de beneficiarios de Medicare, mayores de 65 años, entre 2000 y 2018, para evaluar la relación entre la exposición a la contaminación del aire y la aparición de la enfermedad, subrayando el papel de otras condiciones crónicas, como hipertensión y accidentes cerebrovasculares. Una investigación a ser tomada muy en serio, dado su gran tamaño.

Descubrimientos clave

Los resultados indicaron que una mayor exposición a la contaminación del aire se correlacionó con un aumento en el riesgo de desarrollar Alzheimer. Esta asociación fue más pronunciada en individuos que habían sufrido un accidente cerebrovascular. Los investigadores concluyeron que las condiciones crónicas influían poco en los resultados.

Los investigadores señalan que así más del 95% del riesgo de Alzheimer proviene del impacto directo de respirar aire sucio, probablemente a través de inflamación o daño a las células cerebrales.

La investigación pone en evidencia la necesidad de considerar la calidad del aire como un factor crítico en la salud cerebral. Esto no solo afecta a la salud pulmonar, sino también al bienestar cognitivo de las poblaciones mayores.

“Se ha demostrado que la relación entre PM2.5 y la enfermedad de Alzheimer es prácticamente lineal”, declaró a ABC News Kyle Steenland, profesor de los departamentos de salud ambiental y epidemiología de la Escuela de Salud Pública Rollins de la Universidad de Emory, autor principal del estudio.

Las PM2.5, con un diámetro menor a 2.5 micrómetros, penetran profundamente en los pulmones y el torrente sanguíneo, llegando al cerebro y causando inflamación, estrés oxidativo y atrofia en áreas como el hipocampo. Las PM10, de hasta 10 micrómetros, también afectan el grosor cortical y se asocian con deterioro cognitivo y mayor riesgo de Alzheimer. El NO₂ agrava estos efectos al correlacionarse con menor volumen cerebral y procesamiento mental más lento.

Por otra parte, el profesor Bryce Vissel, de la Universidad de Nueva Gales del Sur (UNSW), quien no participó en el estudio, destacó en una declaración pública que es imperativo tratar la calidad del aire como un problema de salud cerebral. Mientras que la profesora Susanne Röhr, colega de la UNSW, añadió que el riesgo de demencia está vinculado no solo a elecciones personales, sino también a la calidad ambiental en la que se vive a lo largo de los años.

Aunque previamente era conocido que la exposición a la contaminación del aire podía ser un factor de riesgo para varias enfermedades crónicas comunes, como depresión, hipertensión y accidentes cerebrovasculares, no estaba claro si era causa de estas.

Síntomas tempranos del Alzheimer

Los síntomas tempranos del Alzheimer incluyen olvidos frecuentes de información reciente, dificultad para planificar tareas y desorientación en entornos conocidos. La exposición a la contaminación del aire, como partículas PM2.5 o NO2, acelera la progresión de la enfermedad al aumentar la acumulación de placas amiloides y ovillos tau en el cerebro, lo que puede hacer que estos síntomas aparezcan o empeoren más rápido en personas expuestas.

Síntomas tempranos generales

Olvido de eventos recientes o información recién aprendida, pidiendo la misma explicación repetidamente.

Dificultad para resolver problemas simples, seguir recetas o manejar números.

Problemas para seguir conversaciones, con confusión o repetición en el diálogo.

Desorientación sobre fechas, lugares o rutas conocidas.

