Más de 40 casos de sarampión se registraron en una universidad de Florida, el mayor brote en un campus educativo

Se han reportado más de 40 casos de sarampión en la Universidad Ave María, en el suroeste de Florida, constituyendo el mayor brote registrado en un campus universitario registrado en los Estados Unidos. Desde el inicio del semestre, 48 estudiantes han superado el período contagioso, alcanzando inmunidad natural.

El brote en la Universidad Ave María se enmarca en un contexto de incremento de casos de sarampión en el país, con 2,280 infecciones confirmadas en 2025. Hasta el momento, se han reportado más de 900 casos en 2026.

La universidad ha implementado medidas de cuarentena para estudiantes que puedan haber estado expuestos durante el período contagioso. La institución requiere prueba de vacunación, aunque permite exenciones por motivos religiosos o personales, de acuerdo con la legislación de Florida.

Situación en otros campos educativos

Otras universidades, como Clemson y Anderson, en Carolina del Sur, también han reportado casos de sarampión, pero la magnitud del brote en la Universidad Ave María la hace única. El Departamento de Salud de Florida ha documentado 46 casos confirmados en el condado de Collier desde el inicio del año.

El Departamento de Salud advierte que las personas con un historial de infección o que han recibido la vacunación completa tienen una protección del 98% contra el sarampión. A pesar del brote, la Universidad Ave María continúa con sus operaciones normales, incluyendo clases presenciales y actividades religiosas.

Medidas tomadas por otras universidades

Otras universidades están implementando medidas preventivas contra el sarampión enfocadas en vacunación, aislamiento y vigilancia epidemiológica, especialmente ante brotes recientes en 2026.

Vacunación y requisitos de inmunidad

Muchas instituciones exigen o promueven dos dosis de la vacuna MMR (sarampión, paperas y rubéola) para estudiantes, con verificación de registros y clínicas gratuitas en campus.

La UNAM en México aplicó casi 1,900 dosis tras un caso sospechoso, mientras universidades en Florida ofrecen vacunación gratuita y campañas informativas.

En EE.UU., como Clemson y Columbia, se refuerzan requisitos de inmunidad para minimizar riesgos en entornos congregados.

Aislamiento y control de casos

Ante sospechas, se aísla inmediatamente a los afectados en habitaciones designadas, con limpieza profunda y uso de mascarillas por personal inmune.

Se coordinan evaluaciones médicas rápidas y monitoreo de síntomas por 21 días en contactos expuestos.

Universidades como las de Florida ajustan actividades presenciales para reducir riesgos.

Vigilancia y medidas generales

Se planifica con departamentos de salud locales, manteniendo rosters de inmunidad y ventilación en espacios cerrados.

La American College Health Association (ACHA) recomienda educación continua para abordar mitos sobre vacunas y alta cobertura MMR (>95%).

Estas acciones buscan contención temprana en campus de alta densidad.

Sarampión en EE.UU.

En otros estados de EE.UU., la gestión del sarampión se centra en campañas de vacunación intensivas, cuarentenas y rastreo de contactos, coordinados por los departamentos de salud estatales y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC). Hasta febrero de 2026, se reportan 910 casos confirmados en 24 estados, con brotes destacados en varios de ellos.

Brotes principales

South Carolina lidera con más de 600 casos en 2026, donde el departamento de salud organiza clínicas móviles de vacunación y ha puesto en cuarentena a cientos de personas expuestas, aunque las tasas de vacunación siguen bajas (91% en kindergartners). Utah registra 96 casos, Florida 63 y Arizona 32, vinculados a cadenas de transmisión previas; las autoridades aplican pruebas, aislamiento y profilaxis post-exposición. Otros estados como California (15 casos), Washington (23) y Carolina del Norte (15) manejan importaciones internacionales con vigilancia estricta y notificaciones de exposición.

Medidas comunes

Vacunación : Todos los estados promueven la MMR como principal prevención; en South Carolina, las dosis administradas subieron 72% en enero 2026.

: Todos los estados promueven la MMR como principal prevención; en South Carolina, las dosis administradas subieron 72% en enero 2026. Rastreo y cuarentena : Identificación rápida de contactos, con cuarentenas de 21 días para no vacunados expuestos.

: Identificación rápida de contactos, con cuarentenas de 21 días para no vacunados expuestos. Apoyo federal: Los CDC ofrecen asistencia técnica, análisis genéticos del virus y recursos para brotes multistate.

