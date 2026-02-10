“Por favor, vacúnense”, ahora implora contradictoriamente la administración Trump ante alta incidencia de sarampión

La Administración Trump, tan dada a mostrar sin timidez su sesgo antivacunas, ahora parece si no dar un vuelco, al menos a reflexionar sobre esta posición. Esto viene al caso por las recientes declaraciones del administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, Mehmet Oz, que subrayó la importancia de vacunarse, especialmente entre los niños.

“Por favor, vacúnese”, pidió Oz, casi clamando, ante el aumento de casos de sarampión en Estados Unidos.

El alto funcionario de salud instó a la población a vacunarse contra el sarampión, destacando el riesgo de perder el estatus de eliminación de la enfermedad en el país. Recientemente, su vecino, Canadá, perdió el estatus de país libre de sarampión, lo que representa un serio retroceso en salud pública.

Cuando se le preguntó en la entrevista televisiva “State of the Union”, de CNN, si la gente debería temer al sarampión, Oz respondió: “Claro que sí”. Aseguró que Medicare y Medicaid seguirán cubriendo la vacuna contra el sarampión como parte de sus programas de seguro, refirió Associated Press (AP).

Aumento de brotes

Los brotes de sarampión están en ascenso, con varios estados reportando casos confirmados. En Carolina del Sur, los casos superan las cifras del brote de Texas de 2025. Los expertos en enfermedades infecciosas advierten que la creciente desconfianza pública hacia las vacunas está contribuyendo a la resurgencia de esta enfermedad previamente erradicada.

En el último informe de DC Health, de infectados entre el 21 de enero y el 2 de febrero, se reportaron casos de sarampión en Washington y Disneyland, por la alta rotación de visitantes, lo que hace temer por una expansión incluso nacional.

Las declaraciones contradictorias sobre las vacunas por parte del secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr. han suscitado críticas. Aunque ha mostrado apoyo hacia la vacunación contra el sarampión, su historial de escepticismo ha generado preocupación entre defensores de la salud pública.

Recordemos que Kennedy ha sido un ferviente activista antivacunas y ha mostrado simpatía por la afirmación infundada de que las vacunas pueden causar autismo.

Cambios en las políticas de vacunación

La administración republicana ha ajustado las recomendaciones de vacunas para niños, siguiendo un pedido del presidente Donald Trump.

Este cambio ha llevado a distintos estados a establecer sus propias regulaciones de vacunación, al tiempo que las tasas de vacunación han disminuido y las tasas de enfermedades prevenibles están en aumento.

Estatus de eliminación del sarampión

El estatus de eliminación de enfermedades como el sarampión en un país se determina mediante un proceso riguroso supervisado por organismos como la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) en las Américas. Se verifica la interrupción sostenida de la transmisión endémica, junto con evidencia de sistemas de vigilancia robustos y alta cobertura de vacunación.

Criterios principales

Interrupción de transmisión endémica : ausencia de casos endémicos durante al menos 12 meses consecutivos, confirmada por datos epidemiológicos, laboratoriales y genotipado molecular.

: ausencia de casos endémicos durante al menos 12 meses consecutivos, confirmada por datos epidemiológicos, laboratoriales y genotipado molecular. Cobertura de vacunación alta : inmunización sistemática y campañas que alcancen ≥95% en la segunda dosis, demostrando protección poblacional sostenida.

: inmunización sistemática y campañas que alcancen ≥95% en la segunda dosis, demostrando protección poblacional sostenida. Vigilancia y respuesta efectiva: sistemas capaces de detectar casos sospechosos rápidamente, investigar brotes y aplicar medidas como vacunación masiva o selectiva.

Proceso de verificación. La Comisión Nacional para la Sostenibilidad de la Eliminación del país recopila documentación detallada (evaluaciones de vigilancia, datos de brotes e inmunización) y la presenta a la Comisión Regional de Verificación (RVC) de la OPS. La RVC revisa la evidencia y recomienda al Director de la OPS, quien declara formalmente el estatus. Si se pierde el estatus (por ejemplo, por brotes prolongados como en Brasil en 2019), se requiere interrumpir la transmisión por ≥12 meses, implementar planes correctivos y reverificar mediante el mismo proceso.

