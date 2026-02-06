Disponible TrumpRx, nuevo sistema de cupones para pacientes sin seguro médico: ¿cómo funciona?

El presidente Donald Trump lanzó su promesa de campaña TrumpRx, un portal gubernamental diseñado para facilitar el acceso a medicamentos recetados a precios reducidos. Este portal incluye descuentos significativos y orienta a los pacientes hacia ofertas de fabricantes y cupones de farmacias.

Los funcionarios de la administración destacan que TrumpRx responde a la creciente preocupación sobre el alto costo de la atención médica. La plataforma pretende ofrecer descuentos directos sobre medicamentos, con ahorros que oscilan hasta un 80% en ciertos tratamientos, como los medicamentos para la diabetes y la fertilidad.

Apenas se dio el lanzamiento oficial de la plataforma, los potenciales usuarios se pregunta de qué se trata y sin en realidad la misma logrará satisfacer las necesidades de abaratar los costos y colaborar con la salud de los pacientes al margen de seguros médicos.

Sistema de cupones

TrumpRx no vende medicamentos directamente; en cambio, proporciona códigos de cupones que pueden ser utilizados en farmacias participantes.

Los usuarios pueden imprimir cupones o guardarlos digitalmente en dispositivos móviles, facilitando su uso en las farmacias.

Entre los términos del cupón se acota: “Al continuar, usted confirma que es residente de los Estados Unidos o de un territorio de los Estados Unidos (Puerto Rico, Guam, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Islas Marianas del Norte, Samoa Americana) y tiene 18 años de edad o más. Usted confirma que NO está inscrito en ningún programa de beneficios médicos o de medicamentos recetados financiado por el gobierno, el estado o el gobierno federal (por ejemplo, Medicare, Medigap, VA, DOD, TRICARE, Medicaid o cualquier otro beneficio o asistencia médica/farmacéutica estatal o federal). Las personas con planes comerciales y gubernamentales se consideran pacientes con seguro médico del gobierno”.

Se asevera: “Si comienza a recibir beneficios de medicamentos recetados bajo cualquier plan de seguro médico del gobierno, usted comprende que ya no podrá participar en este programa”.

Acceso a medicamentos

La lista inicial cargada en TrumpRx incluye más de 40 medicamentos, y se prevé la adición de más productos en el futuro. Entre los medicamentos listados se encuentran tratamientos costosos con descuentos notables como, por ejemplo, la píldora Wegovy (ahorra $1,200.02, lo que significa un 89% de descuento) y el bolígrafo Ozempic (ahorra $828.51; 81% de descuento).

También se encuentran medicamentos populares como:

Zepbound (Eli Lilly) desde $299/mes (vs. $1,087).

Ozempic (Novo Nordisk) desde $199/mes.

Xeljanz (Pfizer) por $1,518 (artritis reumatoide).

Duavee (Pfizer) por $30.30 (síntomas de menopausia).

Toviaz ($43.50), Abrilada ($207.60) y Genotropin ($89.67).

La Casa Blanca planea agregar más productos en los próximos meses, ampliando el alcance de TrumpRx más allá de los medicamentos actualmente disponibles. Se espera que los pacientes continúen beneficiándose a medida que se implementan más acuerdos de precios preferenciales.

¿Cómo funciona?

Al sitio web se accede a través de la ruta: https://trumprx.gov/

No es necesario crear una cuenta ni registrarse para acceder a los precios con descuento de TrumpRx. Debe consultar con su médico para ver si un medicamento es adecuado para usted y luego obtener una receta válida para que una farmacia le dispense el medicamento. El acceso al portal es totalmente gratuito.

Existe un browser con un motor donde puede hacer búsqueda por nombre de medicamento, palabra clave, e incluso por tipo de afección o enfermedad.

Algunos medicamentos están disponibles a través de ofertas de cupones que se muestran en TrumpRx. Estos programas de cupones se pueden utilizar en farmacias locales en todo el país, con la excepción de ciertos medicamentos especializados. Otros medicamentos solo están disponibles a precios reducidos a través del sitio web del fabricante.

No es necesario que su médico envíe las recetas a TrumpRx. Su médico debe enviar las recetas a la farmacia que usted elija, donde se ofrecen los precios con descuento.

TrumpRx muestra ofertas de medicamentos con descuento, pero no vende ni dispensa medicamentos. Los pacientes pueden acceder a los medicamentos siguiendo las instrucciones que se muestran para cada oferta individual.

Por el momento, los medicamentos no se pueden adquirir a través del seguro médico. Los precios con descuento de TrumpRx solo están disponibles para pacientes que pagan en efectivo.

Todos los medicamentos que aparecen en TrumpRx están aprobados por la FDA

