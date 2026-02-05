Trump presenta TrumpRx, web de medicamentos baratos

Donald Trump presentó TrumpRx.gov, una nueva plataforma digital que busca ayudar a los pacientes en Estados Unidos a encontrar medicamentos con descuento. El sitio no vende fármacos directamente, pero funciona como un portal informativo donde los usuarios pueden localizar cupones y precios baratos en medicamentos de marca ampliamente utilizados para tratar enfermedades crónicas, lo que fue catalogado por el presidente como “una de las más transformadoras en la atención médica de todos los tiempos”.

De acuerdo con el anuncio, TrumpRx forma parte de la estrategia del mandatario para reducir el precio de los medicamentos en EE.UU. y aliviar la carga económica de los pacientes, un tema central en el debate sobre salud pública y costos farmacéuticos.

Cómo funciona TrumpRx y qué descuentos ofrece

La plataforma TrumpRx.gov permite a los pacientes buscar medicamentos específicos y acceder a descuentos de hasta 78 % en algunos casos. Los usuarios no compran directamente en el sitio, sino que obtienen cupones digitales o imprimibles que pueden usar en farmacias o a través de los canales habilitados por los fabricantes.

Para acceder a los descuentos, los pacientes deben contar con una receta médica válida. Además, antes de descargar los cupones, el sistema solicita confirmar que la persona no está inscrita en programas gubernamentales de salud como Medicare, Medicaid, TRICARE o beneficios del Departamento de Asuntos de Veteranos (VA), entre otros.

Farmacéuticas participantes y medicamentos incluidos

Según la Casa Blanca, el lanzamiento inicial incluye medicamentos de fabricantes que alcanzaron acuerdos de precios de “Nación Más Favorecida” (MFN) con la administración Trump. Entre las farmacéuticas mencionadas se encuentran AstraZeneca, Eli Lilly, EMD Serono, Novo Nordisk y Pfizer.

La lista inicial contempla más de 40 medicamentos de alto costo y gran demanda en el país, incluidos tratamientos populares como Ozempic y Wegovy, utilizados para diabetes y control de peso. Se espera que en los próximos meses se sumen más laboratorios y productos al programa.

Una promesa política

El lanzamiento de TrumpRx se presenta como parte del compromiso de Trump de bajar los precios de los medicamentos recetados en Estados Unidos. El mandatario ha argumentado que los estadounidenses no deberían pagar más para subsidiar precios más bajos en otros países.

Sin embargo, el tema de los precios de los medicamentos sigue siendo objeto de debate entre expertos en salud, industria farmacéutica y legisladores, especialmente sobre el impacto real de estas iniciativas en el largo plazo.

Con TrumpRx.gov, la administración busca posicionarse en una de las preocupaciones clave de los votantes: el alto costo de la salud y los medicamentos en EE.UU.

