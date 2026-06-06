El Pentágono extrema precauciones ante la amenaza de estar siendo espiado por Israel

Debido a las fricciones surgidas entre los gobiernos de Israel y Estados Unidos derivadas del cauce tomado por la guerra en contra de Irán, fuentes cercanas al Pentágono coinciden en señalar que se elevó el nivel de amenaza de contrainteligencia proveniente de la nación judía.

Consultados por separado, dos funcionarios y un exfuncionario, coincidieron en señalarle a la cadena de televisión NBC News que la Agencia de Inteligencia de Defensa del Pentágono (DIA) elevó el nivel de riesgo en que pudiera verse inmerso el gobierno estadounidense.

Al parecer, al interior del Pentágono existe una gran preocupación ante la posibilidad de que el gobierno israelí esté vigilando a altos funcionarios estadounidenses con el fin de obtener información sobre las decisiones tomadas por la administración Trump para hacerle frente a los conflictos bélicos en desarrollo en Medio Oriente.

Una de las fuentes consultadas incluso menciona la existencia de un documento de siete páginas con un gráfico donde se concentra la evaluación de la DIA.

El punto de mayor énfasis se concentra en la capacidad de Israel para realizar espionaje y recopilar información técnica a niveles nunca antes vistos.

ARCHIVO – El logotipMientras Estados Unidos e Israel pregonan ser aliados, en el Pentágono han comenzado a blindar las comunicaciones de los funcionarios de mayor rango en la Casa Blanca. (Crédito: Kevin Wolf / AP)

El ajuste de la alerta estadounidense surge en un momento de fricción entre el presidente Donald Trump y Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí, producido por la manera en cómo uno y otro pretenden abordar la guerra en contra de la República Islámica, así como las operaciones militares de Israel en el Líbano.

Sin embargo, respetando los canales oficiales diplomáticos, ambos gobiernos rechazan estarse cuidando la espalda uno de otro, pues frente a los ojos del mundo continúan siendo aliados.

“Israel no recopila información de inteligencia sobre entidades estadounidenses, y mucho menos sobre funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Los esfuerzos de recopilación de inteligencia de Israel están dirigidos a sus enemigos, no a sus aliados. Cualquier afirmación en sentido contrario es errónea o tiene motivaciones políticas”, expresó un portavoz israelí consultado por NBC.

Adoptando una posición similar, un funcionario de la Casa Blanca que pidió mantener su identidad en resguardo señaló que todo se trataba de una versión carente de fundamento.

“Esta historia es completamente falsa y proviene de alguien que no tiene ningún conocimiento de lo que está sucediendo”, enfatizó.

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