Netanyahu asegura que la guerra contra Irán “no ha terminado”

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó que el conflicto con Irán continúa abierto y que aún quedan objetivos pendientes relacionados con el programa nuclear iraní, durante una entrevista televisiva emitida el domingo en Estados Unidos.

Llamado a desmantelar capacidades nucleares iraníes

En su participación en el programa “60 Minutes” de CBS News, Netanyahu sostuvo que, aunque se han logrado avances, todavía existen elementos clave que deben ser eliminados.

“Creo que se logró mucho, pero no ha terminado, porque aún queda material nuclear, uranio enriquecido, que debe ser retirado de Irán”, declaró el primer ministro israelí.

Agregó que también persisten instalaciones de enriquecimiento que deben ser desmanteladas, así como grupos aliados de Irán que continúan recibiendo apoyo y la intención de Teherán de desarrollar misiles balísticos.

Contexto de presión internacional y negociaciones

Las declaraciones de Netanyahu se producen en un escenario marcado por las exigencias de la administración del presidente Donald Trump, que ha planteado como condición para la paz que Irán detenga por completo el enriquecimiento de uranio.

El propio Trump afirmó el domingo que revisó la respuesta iraní a una propuesta de paz y la calificó como “totalmente inaceptable”.

Postura de Irán sobre el enriquecimiento de uranio

De acuerdo con información publicada por The Wall Street Journal, autoridades iraníes han rechazado la exigencia de detener el enriquecimiento de uranio, aunque han planteado como alternativa la dilución de parte de su material altamente enriquecido.

El mismo reporte señala que los líderes de Teherán también habrían propuesto transferir su uranio enriquecido restante a un tercer país, con la condición de que pudiera ser devuelto en caso de que las negociaciones fracasen o Estados Unidos abandone un eventual acuerdo.

Posibles mecanismos para el material nuclear

En ese contexto, Netanyahu señaló que considera posible que un tercero intervenga para gestionar el material nuclear iraní si no se alcanza un acuerdo definitivo.

Durante la entrevista, el primer ministro israelí evitó entrar en detalles sobre opciones militares, pero mencionó conversaciones previas con el presidente Trump sobre la viabilidad de acciones físicas en el terreno.

“Si hay un acuerdo, entras y lo sacas, ¿por qué no? Esa es la mejor manera”, añadió Netanyahu en referencia al manejo del uranio enriquecido.

Un escenario aún sin definición

Las posiciones entre Israel, Estados Unidos e Irán reflejan un escenario de negociaciones abiertas en torno al programa nuclear iraní, en el que persisten diferencias sobre el nivel de enriquecimiento permitido y el destino del material existente.

Mientras continúan las conversaciones y declaraciones cruzadas, no se ha alcanzado un acuerdo definitivo entre las partes involucradas.

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