“Totalmente inaceptable”, Trump rechaza respuesta de Irán y escala tensión diplomática

El presidente Donald Trump, criticó de forma directa la respuesta enviada por Irán a la propuesta de paz impulsada por su gobierno, al calificarla como “totalmente inaceptable” en medio de un nuevo episodio de tensión diplomática entre Washington y Teherán.

El mandatario estadounidense expresó su postura a través de su red social Truth Social, donde aseguró haber revisado el contenido enviado por los representantes iraníes y manifestó su desacuerdo con el planteamiento presentado, sin detallar los puntos específicos que consideró inaceptables.

Irán responde oficialmente a la propuesta estadounidense

La Agencia de Noticias de la República Islámica informó que los negociadores en Teherán ya entregaron formalmente su respuesta a la iniciativa presentada por Estados Unidos, en el marco de las conversaciones en curso sobre un posible acuerdo de paz.

Hasta el momento, el contenido completo de la respuesta iraní no ha sido divulgado públicamente, lo que mantiene en reserva los términos de la negociación entre ambas partes.

Por su parte, la Casa Blanca no ha emitido una declaración oficial respecto a la reacción de Irán, aunque se espera una postura en las próximas horas debido a la relevancia del proceso diplomático.

Pakistán asume rol clave como mediador

En paralelo a las declaraciones entre Washington y Teherán, el gobierno de Pakistán ha confirmado su participación como intermediario en las conversaciones.

El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, señaló que su administración recibió la respuesta iraní como parte de las gestiones diplomáticas en desarrollo. En este proceso también participan el jefe del ejército, Asim Munir, y el ministro de Asuntos Exteriores, Ishaq Dar, quienes han sostenido contactos con ambas delegaciones para intentar facilitar un entendimiento.

La participación de Pakistán ha sido considerada un elemento relevante dentro del intento por encaminar un acuerdo que reduzca las tensiones en la región.

El contenido de la propuesta de paz

De acuerdo con reportes difundidos previamente, la propuesta impulsada por el gobierno de Trump contempla que Irán acepte una suspensión del enriquecimiento de uranio, como medida destinada a limitar su programa nuclear.

A cambio, Estados Unidos plantearía el levantamiento gradual de sanciones económicas impuestas a la República Islámica, con el objetivo de abrir una vía de negociación más estable y reducir la presión económica sobre el país.

Un escenario diplomático aún abierto

Aunque las conversaciones continúan, el intercambio de declaraciones ha elevado la tensión entre ambas naciones. La falta de detalles públicos sobre la respuesta iraní y la ausencia de un posicionamiento formal de la Casa Blanca mantienen el proceso en un punto de incertidumbre.

Las próximas horas serán clave para conocer si las partes logran avanzar hacia un acuerdo o si el diálogo enfrenta nuevos obstáculos en un escenario internacional ya complejo.

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