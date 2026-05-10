Irán envía una respuesta a las propuestas de Estados Unidos para poner fin a la guerra

Irán afirma que ha enviado su respuesta a las propuestas de Estados Unidos para poner fin a la guerra.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, declaró que su país -que ha actuado como mediador- había recibido la respuesta iraní, pero que no podía revelar ningún detalle. No precisó si la propuesta ya se había transmitido a EE. UU.

Estados Unidos tampoco ha hecho públicos los detalles de sus propuestas, pero los informes sugieren que se centran en un memorando de entendimiento de 14 puntos, que podría dar lugar a negociaciones sobre las ambiciones nucleares de Irán.

El alto el fuego destinado a facilitar las conversaciones para poner fin a la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel en febrero se ha respetado en gran medida, a pesar de los ocasionales intercambios de disparos.

El medio de comunicación estadounidense Axios informó que el memorando estadounidense de una página y 14 puntos incluye disposiciones como la suspensión del enriquecimiento nuclear iraní, el levantamiento de sanciones y el restablecimiento del libre tránsito por el estrecho de Ormuz.

Citó a dos funcionarios estadounidenses y a otras dos fuentes -todas sin identificar- a las que describió como informadas sobre los asuntos. Según estas fuentes, muchos de los términos establecidos en el memorando dependerían de que se alcance un acuerdo final.

La agencia de noticias iraní ISNA dijo que la respuesta de Irán se centra en “poner fin a la guerra y en la seguridad marítima” en el Golfo y el estrecho de Ormuz.

Irán ha continuado bloqueando la vía marítima, lo que ha provocado un aumento en los precios mundiales del petróleo.

Por su parte, Estados Unidos ha estado imponiendo un bloqueo de los puertos iraníes para presionar a Teherán a aceptar sus condiciones, una medida que ha enfurecido a Irán.

El domingo, el presidente iraní Masoud Pezeshkian no hizo referencia directa a la propuesta, pero afirmó: “Nunca agacharemos la cabeza ante el enemigo, y si surge la idea de diálogo o negociación, no significa rendición ni retirada”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a predecir esta semana que la guerra en Irán terminará “rápidamente” y dijo que la mayoría de la gente “entiende” su objetivo de poner fin a las ambiciones nucleares de Teherán.

Pero el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que el arsenal de uranio enriquecido del país chiita debe ser “eliminado” antes de que la guerra contra Irán pueda considerarse terminada.

“Aún hay instalaciones de enriquecimiento que deben ser desmanteladas”, dijo Netanyahu en un extracto de una entrevista que se emitirá en el programa ’60 Minutes’ de CBS.

Anteriormente, Irán había advertido a sus vecinos de que debían cumplir las sanciones impuestas por Estados Unidos.

El portavoz militar Mohammad Akraminia afirmó que los buques que atravesaran el estrecho de Ormuz se enfrentarían a “graves consecuencias” si no cooperaban primero con Teherán, según informó la agencia de noticias Irna.

Akraminia señaló que los estadounidenses “nunca podrán convertir esta vasta extensión del norte del océano Índico en un verdadero bloqueo cubriéndola con su flota”.

AFP via Getty Images: El tráfico por el estrecho de Ormuz, una ruta vital para el transporte de petróleo y gas, se ha interrumpido casi por completo.

Teherán ha aprovechado su control efectivo sobre la vía marítima -por la que normalmente circula alrededor de una quinta parte del petróleo y gas natural del mundo- en la guerra, que comenzó con ataques de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero.

Ha advertido -y en algunos casos atacado- a embarcaciones que intentaban cruzar el estrecho.

Estados Unidos mantiene una importante presencia militar en todo el Golfo, con bases en Catar, Baréin, Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Omán.

El sábado se anunció que la Marina Real británica enviaría un buque de guerra a Oriente Medio, donde podría unirse a una misión internacional para salvaguardar la navegación en el estrecho de Ormuz.

El primer ministro británico, Keir Starmer, quien junto con el presidente francés Emmanuel Macron impulsa la misión, ha declarado que esta solo se llevará a cabo una vez que cesen los combates en la región.

En respuesta, Irán advirtió el domingo de una “respuesta decisiva e inmediata” ante cualquier despliegue francés o británico en el estrecho.

Macron afirmó después que Francia “nunca había contemplado” un despliegue naval, sino más bien una misión de seguridad que estaría “coordinada con Irán”.

Irán también ha tomado represalias contra aliados árabes de Estados Unidos en el Golfo.

El Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO), que supervisa las rutas marítimas internacionales, informó que un buque granelero fue “alcanzado por un proyectil desconocido” a unas 23 millas náuticas (43 km) al noreste de Doha, en Catar, provocando un pequeño incendio pero sin víctimas.

Posteriormente, la agencia iraní Fars citó a una fuente no identificada que afirmó que el buque “navegaba bajo bandera estadounidense y pertenecía a Estados Unidos”.

También el domingo, Kuwait informó que drones habían entrado en su espacio aéreo y que el ejército “había actuado contra ellos”.

Horas más tarde, los Emiratos Árabes Unidos señalaron que sus defensas aéreas interceptaron dos drones procedentes de Irán.

Los ministros de Defensa de más de 40 países se reunirán el lunes para debatir los planes liderados por el Reino Unido para proteger la navegación en el estrecho.

John Healey y su homóloga francesa, Catherine Vautrin, copresidirán la reunión, en la que se espera que los socios de la coalición detallen cómo podrían vigilar el tráfico marítimo una vez que cesen las hostilidades.

Donald Trump escribió en una publicación en Truth Social el 6 de mayo que, si Irán no aceptaba un acuerdo, “comenzarán los bombardeos, y serán, lamentablemente, a un nivel e intensidad mucho mayores que antes”.

BBC:

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