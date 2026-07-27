Costco cambia el ingreso a sus tiendas: ya no alcanzará con mostrar la membresía

Entrar a una tienda de Costco ya no será igual para millones de socios en Estados Unidos. La cadena comenzó a extender un nuevo sistema de control de acceso que reemplaza la simple exhibición de la tarjeta de membresía por un proceso de verificación electrónica, una medida con la que busca evitar el uso indebido de cuentas compartidas y reforzar el cumplimiento de sus reglas.

El cambio ya está presente en numerosas sucursales y continuará expandiéndose durante los próximos meses. La empresa asegura que el objetivo es agilizar el ingreso de los clientes legítimos y reducir el fraude asociado al préstamo de membresías.

Puedes ver: Cómo tener membresía en Costco: requisitos, precios y beneficios 2026

Cómo será el nuevo ingreso a Costco

En lugar de mostrar la tarjeta al empleado ubicado en la entrada, los clientes deberán escanear su membresía —física o digital desde la aplicación oficial de Costco— en lectores electrónicos instalados en el acceso.

Una vez escaneada, un empleado verificará que la membresía corresponda a la persona que intenta ingresar. En muchos casos, el sistema también muestra la fotografía del titular para impedir que una misma cuenta sea utilizada por personas no autorizadas.

La compañía recuerda que la membresía es personal y que solo los titulares y los usuarios adicionales registrados pueden utilizarla para realizar compras.

Puedes ver: Costco, Sam’s Club o Walmart+: cuál membresía conviene más para ahorrar en 2026

Por qué Costco tomó esta decisión

Costco obtiene una parte importante de sus ingresos de las cuotas anuales que pagan sus socios. Durante los últimos años, la empresa detectó un aumento en el préstamo de tarjetas entre familiares y amigos, una práctica que incumple las condiciones del servicio.

La implementación de escáneres forma parte de una estrategia más amplia para proteger ese modelo de negocio y mejorar el control en las tiendas sin afectar la experiencia de compra de quienes cuentan con una membresía válida.

Al mismo tiempo, Costco continúa impulsando el uso de su aplicación móvil. Además de llevar la tarjeta digital, los usuarios pueden consultar promociones, revisar sus compras recientes y acceder a distintas funciones sin necesidad de portar la credencial física.

Aunque el cambio puede generar algunas demoras mientras los clientes se acostumbran al nuevo sistema, la empresa sostiene que el proceso de escaneo tarda apenas unos segundos y que, una vez completada la implementación, el acceso será incluso más ágil que con el método tradicional.

Sigue leyendo:

Costco abrirá 7 nuevas tiendas en Estados Unidos en agosto: estas son las ciudades

Cómo abrir una cuenta bancaria en Estados Unidos en 2026: requisitos y motivos de rechazo