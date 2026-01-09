Qué necesitas para tener membresía en Costco: requisitos, precios y beneficios 2026

Tener una membresía en Costco es uno de los pasos más buscados por quienes viven o compran en Estados Unidos. El motivo es claro: precios bajos por volumen, productos de marca propia bien valorados, gasolina más barata y servicios exclusivos. Aquí, una guía con todo lo que necesitas saber para hacerte socio en 2026 y disfrutar los mejores precios y beneficios.

Para muchos compradores, Costco funciona como una tienda todo en uno. En una sola visita es posible salir con un pack ahorro de toallas de papel, unos auriculares, una bolsa gigante de fruta congelada y hasta un colchón… Y eso es solo el comienzo, porque la experiencia no termina en los pasillos del almacén. Costco también vende viajes, con paquetes, hoteles y beneficios exclusivos que amplían su propuesta mucho más allá de las compras tradicionales.

Por eso, ser socio puede resultar muy beneficioso si lo usas bien. La clave es definir si el producto que te conviene según tus consumos.

Qué es la membresía de Costco y por qué es obligatoria

Costco opera bajo un modelo de club privado. Para comprar dentro de sus tiendas físicas, usar la gasolinera o acceder a la mayoría de sus servicios, es obligatorio ser miembro. La membresía es anual y se paga por adelantado. No hace falta ser ciudadano estadounidense ni tener un estatus migratorio específico para asociarte.

Requisitos para obtener la membresía en Costco

Los requisitos son simples y accesibles:

Ser mayor de 16 años.

Presentar una identificación con foto válida (licencia de conducir, pasaporte u otra ID oficial).

Pagar la cuota anual del tipo de membresía elegido.

Proporcionar datos básicos de contacto (nombre, dirección y email).

No te pedirán número de Seguro Social ni comprobante de ingresos. Si eliges la membresía Business, sí pueden solicitar documentación comercial.

Un extranjero puede ser miembro de Costco en Estados Unidos, incluso si está de visita como turista. Crédito: Shutterstock

Tipos de membresía de Costco: precios y diferencias

Costco ofrece dos niveles principales para consumidores:

Membresía Gold Star

Precio anual: alrededor de 65 dólares.

Acceso a todas las tiendas Costco y compras online.

Incluye dos tarjetas para personas del mismo hogar.

Ideal si compras ocasionalmente o no gastas grandes montos al año.

Membresía Executive

Precio anual: alrededor de 130 dólares.

Incluye todo lo anterior.

Reembolso del 2 % en compras calificadas (con tope anual).

Descuentos adicionales en servicios (viajes, seguros, instalación de productos).

Conviene si gastas de forma regular (en muchos casos el reembolso compensa la diferencia de precio).

Existe también la Membresía Business, pensada para pequeños comercios y compras para reventa, pero cualquier persona puede optar por Gold Star o Executive.

Cómo sacar la membresía paso a paso

Hay tres formas de hacerlo:

En tienda: Te acercas al mostrador de membresías, presentas tu identificación, pagas y te toman la foto. Sales con tu tarjeta el mismo día.

Online: Te registras en el sitio oficial de Costco, pagas la membresía y luego vas a una tienda a retirar la tarjeta física con tu ID.

Por teléfono: Menos común, pero disponible en atención al cliente.

Qué incluye la membresía de Costco

Además del acceso a compras, la membresía habilita:

Gasolina a precio reducido (uno de los mayores atractivos).

Farmacia (en algunos estados no se exige membresía para comprar medicamentos, pero sí para otros productos).

Óptica y audífonos.

Centro de llantas.

Viajes Costco (paquetes, hoteles y cruceros).

Seguros y servicios para el hogar.

Devoluciones fáciles (política muy valorada por los clientes).

¿Se puede comprar en Costco sin membresía?

Hay excepciones limitadas:

Usar tarjetas regalo de Costco (si alguien te la compra).

Comprar alcohol en estados donde la ley lo permite sin membresía.

Usar la farmacia en ciertos estados.

Comprar online pagando un recargo como no miembro (no siempre disponible).

Para el uso regular, la membresía sigue siendo necesaria.

Hay productos de marcas reconocidas que en Costco son más baratos que en otras tiendas. Crédito: Shutterstock

Política de uso y control de tarjetas

Costco reforzó el control de membresías. La tarjeta es personal e intransferible y pueden pedirte identificación en la caja. Compartir la tarjeta con personas que no figuran como titulares puede terminar en bloqueo.

¿Conviene pagar la membresía?

Depende de tus hábitos. Conviene especialmente si compras para familia grande, usas la gasolinera con frecuencia, aprovechas marcas propias y compras por volumen.

También si viajas o contratas servicios a través de Costco. Si gastas lo suficiente al año, la Executive suele amortizarse sola.

Un punto clave: Costco ofrece garantía de devolución de la membresía. Si no estás conforme, puedes pedir el reembolso del costo anual. Esto reduce el riesgo para nuevos socios.

¿Puedo ser miembro de Costco siendo extranjero?

Sí. Un extranjero puede ser miembro de Costco en Estados Unidos, incluso si está de visita como turista. No es necesario ser ciudadano estadounidense, residente permanente ni contar con un número de Seguro Social.

Costco tiene una política de membresía abierta y simple, lo que explica por qué es tan popular entre inmigrantes, viajeros y comunidades hispanas.

Qué exige Costco para aceptar miembros extranjeros

Los requisitos son mínimos y no cambian según la nacionalidad:

Ser mayor de 16 años

Presentar una identificación oficial con foto (el pasaporte extranjero es válido)

Pagar la membresía anual

Proporcionar datos básicos de contacto (email y dirección)

Costco no solicita:

Número de Seguro Social

Estatus migratorio

Visa específica

Comprobante de empleo

Historial crediticio

¿Un turista puede sacar la membresía de Costco?

Sí. Los turistas pueden afiliarse sin problema. Basta con:

Pasaporte vigente

Pago de la membresía

Foto tomada en el mostrador

La tarjeta se entrega el mismo día y permite comprar inmediatamente.

Un punto clave: la membresía de Costco es válida a nivel internacional, por lo que puede usarse en tiendas Costco de otros países.

