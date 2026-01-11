7 cosas que siempre debes pagar con efectivo en EE.UU. para ahorrar dinero

Pagar con dinero en efectivo parece asunto del pasado en Estados Unidos, especialmente por la cantidad de tarjetas bancarias y comerciales que hay disponibles, además de los beneficios que ofrecen. Sin embargo, existen ciertos gastos en los que usar efectivo puede ayudarte a ahorrar, evitar recargos y tener mayor control sobre tus finanzas.

La realidad es que pagar con efectivo tiene resultados buenos, malos, e incluso algunos ocultos, pero en muchos casos, pagar con tarjeta implica comisiones que superan cualquier beneficio.

7 cosas que siempre deberías pagar con efectivo en EE.UU.

1. Matrícula universitaria

Alrededor del 85% de las universidades en Estados Unidos aceptan tarjetas de crédito para el pago de la matrícula, pero casi siempre aplican un recargo de entre 2% y 3%. Aunque parezca bajo, en una matrícula de $10,000 dólares el cargo extra puede rondar los $250.

Ese monto anula cualquier beneficio de tarjetas que devuelven solo 2% en efectivo, por lo que pagar con efectivo, cheque o transferencia directa suele ser la opción más rentable.

2. Oficinas de gobierno

Muchos trámites en oficinas gubernamentales permiten pagar con tarjeta, pero con cargos adicionales. Esto puede ocurrir al pagar servicios en cortes locales, registros civiles o incluso en oficinas de correos.

Aunque algunos estados limitan estos recargos, las agencias gubernamentales suelen estar exentas de esa prohibición. Usar efectivo evita pagar de más en gestiones obligatorias.

3. Impuestos ante el IRS

Pagar impuestos con tarjeta de crédito puede resultar costoso. El IRS trabaja con procesadores externos que cobran tarifas por cada transacción. Estas comisiones van desde cargos fijos de más de $2 hasta porcentajes cercanos al 2% del monto total.

En deudas fiscales elevadas, estas tarifas representan una cantidad considerable que se puede evitar pagando con efectivo, cheque o transferencia bancaria directa. Aplica la técnica, ahora que iniciará la temporada de declaración de impuestos del IRS.

4. Gasolina

Muchas estaciones de servicio manejan dos precios: uno para efectivo y otro más alto para tarjetas. Esto ocurre desde que Visa y Mastercard autorizaron a los comercios a trasladar el costo de procesamiento al cliente.

Aunque la diferencia por galón parezca mínima, con el tiempo el ahorro por pagar en efectivo se nota, especialmente si se carga gasolina con frecuencia.

Lee más: La gasolina podría tener el precio más bajo este año desde 2020

5. Consultas médicas y servicios de salud

Cada vez más médicos, dentistas y clínicas aplican recargos por pagos con tarjeta, que pueden llegar hasta el 4%. Estos cargos suelen presentarse como “descuento por pago en efectivo”.

En servicios médicos, donde los costos ya son elevados, pagar en efectivo ayuda a reducir el monto final y evitar cargos adicionales innecesarios.

6. Pequeños negocios y comercios locales

Muchos pequeños comercios trasladan al cliente el costo por procesar pagos con tarjeta. Al pagar en efectivo, no solo se evita ese recargo, sino que en algunos casos se obtiene un mejor precio o un trato preferencial.

Además, el efectivo ayuda a apoyar a negocios locales que operan con márgenes ajustados.

7. Reparaciones y servicios a domicilio

Plomeros, electricistas, mecánicos independientes y otros proveedores de servicios suelen ofrecer precios más bajos si se paga en efectivo. Esto se debe a que evitan comisiones bancarias y procesos administrativos adicionales.

En algunos casos, el ahorro puede ser significativo frente al pago con tarjeta.

Especialistas en finanzas personales recomiendan tener un fondo de dinero disponible en casa, sin importar el nivel de ingresos, para afrontar imprevistos cuando los sistemas electrónicos no están disponibles.

Te puede interesar:

· 4 reglas de oro para administrar tu dinero de manera efectiva

· Cuánto gastar de una tarjeta de crédito de $1,000 para no endeudarte

· EE.UU. está mostrando señales de una economía en forma de “K”: ¿qué significa?



