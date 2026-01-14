Cómo conseguir una tarjeta para pagar en meses en Estados Unidos (guía práctica 2026)

Para millones de hispanos que viven o visitan Estados Unidos, comprar en cuotas sigue siendo una de las mayores dudas. En América Latina, las tiendas ofrecen planes de “3, 6 o 12 cuotas sin interés” directamente en la caja. En Estados Unidos, el sistema es distinto, pero sí es posible pagar en meses, incluso sin tener un largo historial de crédito.

La clave es entender cómo funciona el sistema financiero estadounidense y cuáles son las herramientas disponibles. Tarjetas de crédito, plataformas digitales y programas de las grandes tiendas permiten dividir compras importantes como celulares, electrodomésticos, computadoras o viajes en pagos mensuales.

Aquí te explicamos cómo hacerlo paso a paso.

Cómo funcionan las cuotas en Estados Unidos: claves del pago en meses

En Estados Unidos no existe el sistema de cuotas automáticas que ofrecen los comercios en América Latina. En cambio, las compras se financian principalmente de tres maneras:

A través de tarjetas de crédito.

Mediante plataformas de pago en cuotas (BNPL) .

. Usando planes de financiamiento directo de las tiendas.

Cuando una persona paga con tarjeta de crédito, puede elegir pagar solo el mínimo cada mes. El resto del saldo se financia y genera intereses, conocidos como APR. Eso equivale a pagar en cuotas, pero con intereses.

Por otro lado, existen servicios que permiten dividir una compra en varios pagos sin intereses o con tasas muy bajas.

Tarjetas de crédito que permiten pagar en meses

Todas las tarjetas de crédito en Estados Unidos permiten financiar compras, pero algunas son más accesibles para quienes no tienen historial.

Las más usadas por hispanos y recién llegados son:

Capital One Quicksilver.

Discover it.

Chase Freedom Rise.

Bank of America Customized Cash.

Apple Card.

Estas tarjetas permiten comprar hoy y pagar mes a mes. El banco fija un pago mínimo obligatorio y el resto del saldo se puede ir pagando en varios meses.

Cómo obtener una tarjeta sin historial

Muchos inmigrantes o recién llegados creen que no pueden tener una tarjeta de crédito, pero sí es posible. Existen dos caminos principales.

Tarjeta con SSN o ITIN

Si tienes número de Seguro Social (SSN) o ITIN, puedes solicitar una tarjeta de crédito básica en bancos como Chase, Capital One o Bank of America. No se requiere historial previo en muchos casos.

Tarjeta asegurada (secured credit card)

Es la forma más fácil de empezar. Funciona así:

El usuario deposita entre 200 y 500 dólares.

Ese monto se convierte en el límite de la tarjeta.

Se usa como una tarjeta normal.

Cada mes se paga la factura.

Después de 6 a 12 meses, el banco devuelve el depósito y ofrece una tarjeta tradicional.

Este sistema permite construir historial y luego acceder a financiamiento real en cuotas.

Cómo pagar en cuotas sin tarjeta con Buy Now Pay Later

En Estados Unidos existe una forma muy popular de pagar en meses sin usar una tarjeta de crédito tradicional. Se llama Buy Now Pay Later (BNPL).

Las plataformas más usadas son:

Affirm

Klarna

Afterpay

Zip

PayPal Pay in 4

Estas empresas permiten dividir una compra en 3, 4, 6 o hasta 12 pagos. Muchas veces no cobran intereses si se pagan a tiempo.

Ejemplo: Compras un teléfono de 800 dólares. Pagas 200 hoy y el resto en cuatro pagos quincenales.

Estas plataformas funcionan en tiendas como Amazon, Walmart, Apple, Nike, Adidas, Target y cientos de comercios más.

Muchas aceptan tarjetas extranjeras o débito, lo que las convierte en una opción real para turistas y nuevos residentes.

Tiendas que ofrecen financiamiento directo

Algunas de las tiendas más grandes de Estados Unidos ofrecen sus propios planes de pago en cuotas.

Apple permite pagar iPhone, iPad y Mac en hasta 24 meses.

Amazon ofrece pagos mensuales en productos seleccionados.

Best Buy financia tecnología.

Walmart permite pagos en cuotas.

IKEA y Home Depot financian muebles y electrodomésticos.

Estos planes suelen tener tasa cero o intereses bajos si se pagan a tiempo.

Cómo pagar en meses en Best Buy

Best Buy es una de las tiendas más usadas en Estados Unidos para comprar tecnología en cuotas. Permite financiar televisores, laptops, celulares, electrodomésticos y consolas sin pagar todo de una vez, incluso con tasas promocionales.

La forma más directa de hacerlo es con la Best Buy Credit Card, una tarjeta que la propia tienda ofrece a través de Citibank. Con ella, muchos productos califican para 6, 12, 18 o hasta 24 meses sin intereses, siempre que el cliente pague el total antes de que termine el período promocional.

También es posible financiar compras usando Affirm, una plataforma externa que aparece como opción de pago al momento de finalizar la compra, tanto en la tienda online como en sucursales físicas. Affirm permite dividir el monto en pagos mensuales fijos y muestra de antemano si hay intereses o no.

En la práctica, una persona puede comprar un televisor de 1.200 dólares y pagarlo en 12 meses de 100 dólares, sin intereses, si califica para una promoción activa. Si no tiene historial de crédito, Affirm suele ser más accesible que una tarjeta bancaria.

Para muchos hispanos, Best Buy es una de las puertas de entrada al sistema de cuotas en Estados Unidos, ya que combina crédito tradicional con financiamiento digital y promociones frecuentes durante todo el año.

Qué necesitas para usar Affirm en Estados Unidos

Para pagar en cuotas con Affirm en Estados Unidos solo se requieren algunos datos básicos. Debes ser mayor de 18 años, vivir en Estados Unidos y tener un número de teléfono y correo electrónico activos. Al momento de pagar, Affirm solicita tu nombre completo, fecha de nacimiento y, en muchos casos, los últimos dígitos del SSN o un identificador fiscal para verificar tu identidad.

Affirm realiza una verificación de crédito suave (no afecta tu puntaje) para decidir si aprueba la compra y qué plan de pagos ofrece. No exige un historial largo y suele aprobar a personas con poco o ningún crédito, especialmente en compras pequeñas o medianas. También debes tener una tarjeta de débito o cuenta bancaria válida para realizar los pagos mensuales.

Pagos en cuotas: lo que no existe en Estados Unidos (y en otros países sí)

Es importante saber qué no funciona como en América Latina.

No existen.

Planes automáticos de 12 cuotas con Visa o Mastercard.

Promociones del banco en la caja.

Financiación desde el posnet.

Todo el financiamiento depende del banco, de la plataforma digital o de la tienda.

Puedes ver: Financiar “el sueño americano” ahora cuesta $5 millones, según una nueva investigación

La mejor estrategia para pagar en meses en Estados Unidos

Para alguien que llega a Estados Unidos o tiene poco historial, el camino más efectivo es:

Abrir una cuenta bancaria.

Solicitar una tarjeta asegurada.

Usar plataformas BNPL para compras grandes.

Construir historial durante algunos meses.

Solicitar una tarjeta de crédito tradicional.

En menos de un año, muchas personas ya pueden financiar compras grandes, alquilar autos, contratar planes de teléfono o pagar viajes en cuotas.

Por qué cada vez más hispanos usan este sistema

El acceso al crédito es una de las claves para vivir en Estados Unidos. Permite pagar emergencias, comprar tecnología, amueblar una casa y organizar viajes sin descapitalizarse.

Conocer cómo funcionan las cuotas y qué herramientas están disponibles puede marcar la diferencia entre pagar todo de golpe o distribuir los gastos de manera inteligente.

En 2026, con millones de hispanos viviendo, trabajando o viajando por Estados Unidos, aprender a usar el crédito es una de las habilidades financieras más importantes.

