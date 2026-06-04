AMLO “respalda” a Sheinbaum, abre conflicto con Trump y acusa injerencia de EE.UU.

El expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador rompió de nuevo el silencio que había mantenido desde el fin de su mandato y reapareció públicamente con una carta en la que expresó su respaldo “sin condiciones” a la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo, al tiempo que lanzó críticas al presidente Donald Trump por el rumbo que, a su juicio, ha tomado la relación bilateral entre ambos países.

El documento, fechado el 3 de junio en Palenque, Chiapas, representa el pronunciamiento político más amplio de López Obrador desde que dejó la Presidencia en octubre de 2024 y surge en medio de un periodo de crecientes tensiones diplomáticas entre México y Estados Unidos por temas relacionados con narcotráfico, migración y seguridad.

En la misiva, titulada “Por el bien de todos, que regrese el otro Trump”, el exmandatario sostuvo que algunos sectores del gobierno estadounidense buscan debilitar al partido gobernante Morena y favorecer a fuerzas opositoras mexicanas mediante presiones políticas y mediáticas.

Según López Obrador, las recientes acciones y señalamientos provenientes de Washington responden más a intereses políticos y electorales internos que a una preocupación genuina por fenómenos como el tráfico de drogas o la migración irregular.

“El objetivo es responsabilizar a México de problemas internos de Estados Unidos y utilizar esos temas con fines políticos”, planteó el exgobernante en su mensaje.

Por el bien de todos, que regrese el otro Trump.https://t.co/BHQVEInscT pic.twitter.com/U2T2se3X7G — Andrés Manuel (@lopezobrador_) June 4, 2026

Recuerda una relación de cooperación con Trump

López Obrador contrastó la actual postura de la administración estadounidense con la relación que mantuvo con Trump durante el periodo 2018-2021, cuando ambos coincidieron como jefes de Estado.

Recordó que durante esos años se alcanzaron acuerdos relevantes en materia comercial, migratoria y de cooperación bilateral, incluido el impulso al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), además de mecanismos de coordinación implementados durante la pandemia de COVID-19.

El exmandatario también evocó episodios que consideró ejemplos de entendimiento entre ambos gobiernos. Entre ellos mencionó las negociaciones que evitaron la imposición de aranceles a productos mexicanos y la decisión de Washington de no catalogar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas durante su administración.

Asimismo, recordó el caso del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, detenido en Estados Unidos en 2020. López Obrador afirmó que entonces solicitó personalmente a Trump revisar el expediente y que el mandatario estadounidense permitió que el caso fuera transferido a las autoridades mexicanas.

A juicio del expresidente, aquellos episodios reflejaron una relación basada en la comunicación directa y el respeto mutuo. Tras cuestionar el radical cambio de postura del neoyorquino, López Obrador eximió en parte al presidente y dirigió sus baterías hacia el nuevo círculo cercano de la Oficina Oval.

Afirmó que el mandatario republicano se encuentra actualmente secuestrado políticamente por asesores a los que tildó de “inexpertos, resentidos y fanáticos” que lo han arrastrado a tomar decisiones equivocadas y posiciones extremas contra su vecino del sur.

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En una carta, López Obrador se pregunta por qué ha cambiado tanto la actitud de Trump en pocos años y atribuye este giro principalmente a la influencia de “falsos amigos y consejeros".? — Proceso (@proceso) June 4, 2026

Respaldo a Sheinbaum y críticas a asesores de Washington

Gran parte de la carta está dedicada a respaldar la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien calificó como una mandataria responsable y prudente en la conducción de la relación con Estados Unidos.

López Obrador aseguró que la actual jefa del Ejecutivo ha actuado con firmeza y respeto institucional frente a las presiones externas y afirmó que representa “la mejor presidenta de México de nuestro tiempo”.

Sin embargo, sostuvo que ha observado un cambio significativo en la conducta política de Trump respecto a México. Según su interpretación, esa transformación estaría influenciada por asesores y colaboradores que impulsan posiciones más radicales y confrontativas.

El exmandatario señaló que el presidente estadounidense se ha rodeado de consejeros que carecen de una visión estratégica de largo plazo y que han contribuido a deteriorar la relación bilateral.

La carta concluye con un llamado directo a Trump para que reconsidere algunas de las decisiones adoptadas por su administración y retome el estilo de diálogo que caracterizó la relación entre ambos gobiernos durante su primer mandato.

Hasta el cierre de esta edición, ni la Casa Blanca ni la presidenta Sheinbaum habían emitido una respuesta oficial al mensaje difundido por el exmandatario mexicano.

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