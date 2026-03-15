AMLO reaparece y pide ayuda para Cuba; diputado de Morena dona más de $3,600 dólares

El expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reapareció públicamente con un llamado a la solidaridad con el pueblo de Cuba ante la crisis humanitaria que enfrenta la isla que se agravó ante la escasez de combustible.

A través de redes sociales López Obrador señaló el sábado que, aunque se encuentra retirado de la vida pública, le preocupa profundamente la situación de los cubanos y advirtió que no se puede permanecer indiferente ante los ataques contra su soberanía y libertad.

“Estoy en retiro, pero me hiere que busquen exterminar, por sus ideales de libertad y defensa de la soberanía, al hermano pueblo de Cuba”, escribió el exmandatario en su cuenta de la red social X.

El exmandatario recordó la histórica relación de México con Cuba y citó al general Lázaro Cárdenas durante la invasión de Playa Girón.

“No es lícito preconizar nuestra indiferencia ante su heroica lucha, porque su suerte es la nuestra”.

AMLO pide depositar a cuenta de asociación civil

Con base en ese principio, López Obrador instó a la población a aportar lo que pueda a la cuenta de Banorte 1358451779 de la asociación civil Humanidad con América Latina, creada por ciudadanos, escritores y periodistas, para adquirir alimentos, medicinas, petróleo y gasolina que serán enviados a la isla.

En su mensaje, López Obrador destacó que la convocatoria busca brindar apoyo directo a quienes más lo necesitan en Cuba, haciendo un llamado a la responsabilidad colectiva y la solidaridad internacional. El expresidente enfatizó que incluso desde el retiro político, considera un deber moral apoyar al pueblo cubano frente a la crisis económica y social que atraviesa.

Estoy en retiro, pero me hiere que busquen exterminar, por sus ideales de libertad y defensa de la soberanía, al hermano pueblo de Cuba.



A quienes piensan que se trata de un pleito ajeno, les recuerdo lo que dijo el general Cárdenas cuando fue la invasión de playa Girón: «No es… — Andrés Manuel (@lopezobrador_) March 15, 2026

Diputado responde a llamado de AMLO

El diputado federal del partido en el poder, al que pertenece AMLO, Carlos Castillo Pérez respondió al llamado del expresidente anunciando que donó un mes de su sueldo, equivalente a 61,871 pesos mexicanos (aproximadamente $3,650 dólares), para contribuir a la compra de insumos de primera necesidad para Cuba.

Castillo Pérez compartió imágenes en redes sociales que muestran tanto el mensaje del exmandatario sobre la colecta como la transferencia realizada a la cuenta indicada.

En su publicación, el legislador hizo un llamado a diputados locales, federales y senadores a sumarse a la iniciativa de López Obrador, resaltando la importancia de brindar apoyo a quienes más lo necesitan en la isla. Para reforzar su mensaje, citó al político e insurgente cubano José Martí.

“Ayudar al que lo necesita no sólo es parte del deber, sino de la felicidad”, destacó el legislador morenista.

Castillo Pérez subrayó que la acción busca enviar un mensaje de fraternidad hacia la población cubana, afectada por la crisis económica y social, e invitó a otros legisladores y ciudadanos a replicar el gesto, aportando recursos para cubrir necesidades básicas en alimentos, medicinas y energía.

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