Trump asegura que Cuba “caerá muy pronto”
El presidente reveló que La Habana tiene muchísimas ganas de negociar con Washington; Marco Rubio es su pieza clave para abordar el tema
Donald Trump aseguró este viernes en una entrevista telefónica con CNN que el gobierno de Cuba caerá “muy pronto” y adelantó que La Habana tiene “muchísimas ganas” de negociar con Washington.
“Cuba caerá muy pronto, por cierto, no relacionado [con el tema en discusión], pero Cuba también caerá. Están deseando llegar a un acuerdo”, dijo, al tiempo que promocionaba el éxito militar estadounidense en su segundo mandato.
El mandatario señaló que, tras los indicios de alcanzar un acuerdo, pondrá al secretario de Estado, Marco Rubio, al frente: “Veremos cómo resulta. Estamos muy enfocados en esto ahora mismo. Hay tiempo, pero Cuba está lista después de 50 años”.
Trump plantea posible “toma amistosa” de Cuba por EE.UU.
Trump también insinuó que Cuba podría convertirse en uno de los próximos focos de la agenda exterior de su administración una vez que se estabilice la situación en Medio Oriente.
“Lo he observado durante 50 años, y ahora ha caído en nuestras manos”, dijo el mandatario, al referirse al tema cubano. “Y lo estamos manejando muy bien”.
Un día antes, desde la Casa Blanca, el presidente aseguró que sería solo “cuestión de tiempo” para que los cubanoestadounidenses pudieran regresar a su país de origen, sugiriendo que la política hacia la isla podría tomar mayor relevancia una vez concluya la guerra en curso con Irán.
Policía cubana mata a cuatro civiles de una embarcación civil de EE.UU.
Trump señaló a su secretario de Estado como una pieza clave para abordar el tema: “Está haciendo un gran trabajo. El siguiente paso será: queremos ocuparnos de esa Cuba especial”, afirmó. Según explicó, Rubio le ha pedido priorizar primero otros conflictos internacionales.
“Él dice: ‘Terminemos con esto primero’. Podríamos hacerlo todo al mismo tiempo, pero cuando se hacen demasiadas cosas demasiado rápido, pueden ocurrir problemas”, agregó Trump. “No vamos a permitir que nada malo le pase a este país”.
