Rusia denuncia “provocación agresiva de EE.UU.” contra Cuba tras incidente con lancha

“Se trata de una agresiva provocación de Estados Unidos, cuyo objetivo es escalar la situación y desatar un conflicto“, declaró a la agencia rusa TASS la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova.

Según Cuba, “tenían intenciones de realizar una infiltración con fines terroristas”

El Ministerio del Interior de Cuba afirmó este miércoles (25.02.2026) que los diez ocupantes de la lancha rápida procedente de EE. UU. interceptada en sus aguas territoriales “tenían intenciones de realizar una infiltración con fines terroristas”.

La lancha, según un comunicado previo de las autoridades cubanas, había entrado de forma ilegal en aguas territoriales. Sus tripulantes comenzaron a disparar sobre la embarcación de las Tropas Guardafronteras que les dio el alto infructuosamente para proceder a su identificación, asegura la nota oficial con que el Ministerio del Interior de la isla dio a conocer el incidente en medios estatales.

Según las autoridades cubanas, cuatro de los tripulantes de la lancha fueron abatidos por las fuerzas cubanas y los otros seis resultaron heridos. Además, un oficial cubano tuvo que ser atendido.

El Ministerio del Interior indicó que todas las personas a bordo de la lancha eran cubanos residentes en EE.UU. Además informó de la incautación de “fusiles de asalto, armas cortas, artefactos explosivos de construcción artesanal (cocteles molotov), chalecos antibalas, mirillas telescópicas y uniformes de camuflaje”.

El Ministerio del Interior identificó con nombres y apellidos a los detenidos, que deben corresponderse con los heridos, y serían todos hombres. Además, nombra a uno de los que perdieron la vida, asegurando que se trabaja en la identificación de los otros tres. Según esta autoridad, la mayoría de ellos tendría “un historial conocido de actividad delictiva y violenta”.

Además, las autoridades cubanas informan la detención en el territorio nacional de otro ciudadano cubano, “enviado desde los Estados Unidos para garantizar la recepción de la infiltración armada, quien en estos momentos se encuentra confeso de sus acciones”.

EE.UU. busca “información independiente” para “responder en consecuencia”

“No voy a especular ni a opinar; quiero saber qué ocurrió. Vamos a averiguar exactamente qué sucedió y responderemos como corresponde”, declaró a la prensa el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, durante una cumbre de la Comunidad del Caribe (Caricom) celebrada en San Cristóbal y Nieves.

Rubio apuntó que todos los datos conocidos hasta ahora provienen de las autoridades cubanas y afirmó que la Administración de Donald Trump quiere verificar lo sucedido mediante “información independiente”.

El secretario de Estado estadounidense negó haber mantenido conversaciones con el Gobierno cubano sobre este asunto y descartó la participación de personal del Gobierno de Estados Unidos en el tiroteo.

Afirmó que la embajada estadounidense en La Habana ha solicitado acceso a los sobrevivientes de la lancha, para conocer su situación. “Verificaremos de forma independiente y, a medida que recopilemos más información, estaremos preparados para responder en consecuencia”, dijo.

Este incidente se produce en medio de una fuerte tensión entre Estados Unidos y Cuba, luego de que Washington impusiera un asedio petrolero a la isla e instara a La Habana a alcanzar un acuerdo.

En los últimos años se han reportado varios incidentes de este tipo en Cuba, los dos últimos en 2022, con varios muertos. Pero, en general, estos casos han estado relacionados con intentos de sacar de forma irregular a personas de la isla.