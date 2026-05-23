Agentes de CBP incautan millonario cargamento de metanfetamina en punto fronterizo de Texas

Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) decomisaron aproximadamente 745 kilogramos de metanfetamina que eran transportados de manera oculta en un tráiler cargado con lechugas que intentaba cruzar por el Puente Internacional Reynosa-Pharr hacia territorio estadounidense.

De acuerdo con autoridades fronterizas, el cargamento ilícito fue detectado durante una inspección realizada a una unidad procedente de Reynosa.

Tras identificar irregularidades mediante sistemas de revisión no intrusiva, los oficiales enviaron el vehículo a una segunda inspección, donde localizaron 307 paquetes de droga escondidos entre las cajas del producto agrícola.

El director del puerto de entrada de Pharr, Texas, Carlos Rodríguez, informó que la droga decomisada tiene un valor estimado de 14 millones de dólares. Tras el hallazgo, las autoridades incautaron el tractocamión, la metanfetamina y detuvieron al conductor para continuar con las investigaciones correspondientes.

La investigación quedó a cargo de agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), quienes buscan determinar el origen y destino del cargamento, así como identificar a los responsables de la operación de tráfico de drogas.

Este operativo se suma a una serie de decomisos registrados durante 2026 en el mismo cruce fronterizo. Entre ellos destacan la incautación de 900 kilogramos de metanfetamina ocultos entre zarzamoras en marzo, 135 kilogramos escondidos entre zanahorias en abril y otros 412 kilogramos localizados en un cargamento de baldosas el mismo mes.

Las autoridades estadounidenses advirtieron que las organizaciones criminales continúan utilizando mercancías comerciales y productos perecederos para intentar introducir narcóticos a Estados Unidos, aprovechando el intenso flujo de carga que diariamente cruza por la frontera entre Tamaulipas y Texas.

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