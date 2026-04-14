Detienen a mujer estadounidense con cargamento de fentanilo en la frontera mexicana

Una mujer de nacionalidad estadounidense fue detenida en el municipio fronterizo de Nogales, en el estado de Sonora, tras ser sorprendida con un cargamento de fentanilo oculto en su vehículo.

De acuerdo con información de la Fiscalía General de la República (FGR), la detenida transportaba aproximadamente cinco kilogramos de esta droga sintética, distribuidos en al menos diez paquetes.

El decomiso se llevó a cabo durante un operativo de seguridad enfocado en combatir el tráfico de narcóticos en la región fronteriza.

Las autoridades identificaron a la mujer como Ashley “N”, quien fue puesta a disposición del Ministerio Público Federal por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud.

El operativo fue realizado de manera conjunta por diversas corporaciones, entre ellas la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Ejército Mexicano, así como policías estatales y municipales, como parte de las acciones de vigilancia e inteligencia en la zona.

Además de la droga, también fue incautado el vehículo en el que se transportaba el cargamento. Tanto la unidad como el narcótico quedaron bajo resguardo de las autoridades federales, que continuarán con las investigaciones correspondientes.

Estadounidenses con droga en la frontera

Este caso se suma a otras incautaciones en la frontera de Sonora, donde las personas arrestadas también son de origen estadounidense.

En octubre del año pasado, autoridades mexicanas detectaron un cargamento de 80 kilogramos de metanfetamina oculto en un vehículo. El decomiso fue realizado en el Puente Internacional Sonoyta, ubicado en el municipio General Plutarco Elías Calles.

Durante la revisión vehicular, agentes detectaron anomalías en un cargamento de muebles de madera, lo que llevó a una inspección más detallada con tecnología de rayos gamma.

Dentro de los muebles, las autoridades hallaron paquetes con un polvo blanco que dio positivo a metanfetamina, con un peso estimado de 80 kilos. El conductor, un hombre de nacionalidad estadounidense fue detenido en el lugar, aunque no se dio a conocer su identidad.

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