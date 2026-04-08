Enorme decomiso de droga: Armada de México intercepta embarcación con más de 260 kilos de cocaína

En una operación marítima encabezada por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se incautó una embarcación menor con un motor fuera de borda, cuatro bultos y tres bolsas con un peso aproximado de 265 kilogramos de cocaína.

Además, en el interior de la embarcación se encontraron varios bidones de diversas capacidades que contenían presunto combustible para abastecer la unidad durante el trayecto.

El decomiso se realizó a través de un seguimiento marítimo que inició a 66 millas náuticas al noroeste de las costas de Lázaro Cárdenas, Michoacán y culminó cuando la embarcación infractora tocó tierra en las costas de Maruata, Michoacán.

Lo anterior, con información de inteligencia y mediante el despliegue de una embarcación tipo defender y aeronaves, con las que el personal naval localizó e incautó los bultos con la sustancia ilícita.

En costas de Michoacán, en una operación marítima encabezada por @SEMAR_mx en coordinación con @FGRMexico y @SSPCMexico, se aseguró una embarcación con aproximadamente 265 kg de cocaína.



Este aseguramiento representa una afectación significativa a las estructuras financieras del… pic.twitter.com/ZNTM4S13Iy — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) April 8, 2026

Esto representa una afectación de alrededor de 56.7 millones de pesos (3.2 millones de dólares), al tiempo que se evitó que más de 530,000 dosis de esa droga lleguen a la sociedad.

Los paquetes incautados serán puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien integrará la carpeta de investigación.

Por último, se informó que estas acciones forman parte de las operaciones de vigilancia marítima que realiza la Secretaría de Marina para inhibir la acción de grupos delictivos y representan una afectación significativa a sus estructuras financieras.

Sigue leyendo:

– Marina en México asegura aproximadamente dos toneladas de presunta cocaína en puerto de Acapulco.

– México y EE.UU. logran una de las incautaciones más grandes de cocaína en el año.