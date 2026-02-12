México y EE.UU. logran una de las incautaciones más grandes de cocaína en el año

Estados Unidos y México incautaron varias toneladas de cocaína de un barco en una “operación coordinada” en el Océano Pacífico, informó la Armada de México.

Esta inusual acción conjunta se produce a pesar de las tensiones entre ambos países, tras la promesa del presidente Trump de combatir a los cárteles de la droga mexicanos que, según él, representan una grave amenaza para la seguridad nacional.

“Alrededor de 188 paquetes con varias toneladas de cocaína” fueron incautados del barco frente a la Isla Clarión, a unas 680 millas de la ciudad portuaria mexicana de Manzanillo, en el estado de Colima, informó la Armada de México en un comunicado.

Además, difundió imágenes y videos de la presunta droga, mostrando paquetes colocados en la cubierta de un buque de guerra antes de ser transportados a tierra.

El documento detalla que “aún no se ha determinado el pesaje oficial de esta carga con las autoridades ministeriales, aunque representa uno de los decomisos de droga más importantes en lo va de 2026“, en el que además hubo personas detenidas.

Debido a que el decomiso sucedió en aguas internacionales, la Armada explicó que el despliegue se dio con elementos de la Fuerza Interagencial Conjunta del Comando Sur (JIATF-South) y la Guardia Costera (USCG) de Estados Unidos, “como parte de los esfuerzos de cooperación bilateral e internacional para combatir actividades ilícitas en el ámbito marítimo”.

Presiones de Estados Unidos

Trump ha amenazado con imponer aranceles adicionales a México para presionar al país a intensificar las redadas antidrogas y los arrestos de cárteles. México ha enviado a casi 100 miembros de cárteles a Estados Unidos en los últimos meses, incluyendo 37 individuos en enero. Un acuerdo de libre comercio entre ambos países vecinos y Canadá se renegociará este año.

El gobierno de Trump declaró el miércoles que la presencia de drones de cárteles mexicanos en la frontera entre Estados Unidos y México obligó al cierre temporal de un aeropuerto de Texas.

El cierre en la ciudad fronteriza texana de El Paso se debió a desacuerdos entre la FAA y funcionarios del Pentágono sobre pruebas con drones, según informaron a CBS News varias fuentes cercanas al asunto.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, respondió que su gobierno no había recibido informes de drones pertenecientes a cárteles en la frontera.

El verano pasado, la Armada de México incautó 3.5 toneladas de cocaína ocultas en un narcosubmarino frente a la costa del Pacífico, y difundió un video de la interceptación del buque.

