Buque de la Guardia Costera interceptó una lancha con una tonelada de cocaína en el Caribe

Como parte de las acciones contra el crimen organizado en el Caribe y el océano Pacífico oriental, autoridades de Estados Unidos incautaron más de una tonelada de cocaína durante una operación antidrogas realizada por la Guardia Costera.

El decomiso corrió a cargo del guardacostas Alert, y se produjo en el Pasaje de los Vientos, donde agentes estadounidenses interceptaron una embarcación rápida con 2,250 libras de cocaína, cuyo valor estimado es de 18.4 millones de dólares.

Además, se informó sobre la captura de cuatro sujetos que iban a bordo de la embarcación, quienes fueron entregados junto con la droga a las autoridades de Bahamas para su procesamiento, según un comunicado de la Guardia Costera.

Posteriormente, la tripulación del guardacostas Alert regresó a su puerto base en Cabo Cañaveral, tras completar una patrulla antidrogas de 45 días en el Pasaje de los Vientos, el Mar Caribe y el océano Pacífico oriental.

Welcome home #USCG Cutter Alert! On December 6th, crew members seized more than $18.4 million in illicit drugs in the Windward Pass. For more information regarding the crew's efforts, read the press release here: https://t.co/F7MOLdOJ4w#DrugInterdiction #Jiatfs pic.twitter.com/A2nhITqrl2 — USCG Atlantic Area (@USCGLANTAREA) January 15, 2026

“Estoy inmensamente orgulloso de la inquebrantable dedicación de mi tripulación”, declaró el Comandante Mario Gil, comandante del Alert.

“El tiempo dedicado a la familia y la pérdida de vacaciones representan un sacrificio significativo, lo que hace aún más encomiable su compromiso con la lucha contra el narcotráfico y la protección de las fronteras de nuestra nación del tráfico de drogas ilícitas, como lo demuestra el extraordinario éxito de esta patrulla”, añadió.

Alert es un buque de resistencia media de 210 pies, y sus principales misiones son operaciones antinarcóticos, interdicción de migrantes extranjeros, protección de los recursos marinos vivos y búsqueda y rescate en apoyo a las operaciones de la Guardia Costera de los Estados Unidos en todo el hemisferio occidental.

