Pumas elimina a Pachuca y jugará la final de la Liga MX contra Cruz Azul

La gran final del fútbol mexicano ya está definida. la corona de la Liga MX la disputarán Pumas y Cruz Azul, luego de que los universitarios eliminaran este domingo a los Tuzos del Pachuca en el Estadio Olímpico con marcador de 1-0 (global 1-1).

Un golazo de Jordan Carrillo definió la eliminatoria, ya que, por mejor posición en la tabla general, el equipo felino avanzó al partido estelar de la temporada con el empate global.

Jordan Carillo is on El Tri's preliminary list. They previously said any Liga MX player in the postseason wouldn’t be selected, but they’ve since retracted that statement.



I don't know of any Liga MX player with more goals this Liguilla.



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¡LA EXPLOSIÓN DE CU!



Al 55', JORDAN CARRILLO anota un GOLAZO de tiro libre para abrir el marcador y empatar el global 1-1 ante #Pachuca…los #Pumas se acercan a la gran final.



ESTALLÓ el Olímpico Universitario.@PumasMX #JordanCarrillo @Formula_Dep 🎙️ pic.twitter.com/Vk8F6FSNg7 — Angel Ricalde (@efectoRicalde) May 18, 2026

Jordan Carrillo apareció en el momento más importante para Pumas

El Olímpico Universitario vivió una noche de tensión, dramatismo y euforia, en la que el héroe de la noche fue Jordan Carrillo. El joven futbolista tomó un tiro libre en el segundo tiempo y convirtió uno de los goles más importantes para la UNAM en los últimos años, el que los metió a una final después de más de 5 años de espera y en la que podrían obtener la anhelada octava estrella después 15 años de sequía.

Con precisión y potencia, Carrillo sacó un disparo imposible para Carlos Moreno y mandó el balón al primer poste del arquero hidalguense.

Keylor Navas celebra el golazo de Jordan Carrillo en el Pumas vs Pachuca; los felinos tienen el pase a la Final, al momento ⚽🔥



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El estallido en Ciudad Universitaria fue inmediato. Más de 45 mil aficionados celebraron el gol que terminó definiendo la eliminatoria y que mantiene vivo el sueño del título para los universitarios.

Pumas dominó, pero sufrió ante Pachuca

Desde el inicio del encuentro, Pumas mostró una postura ofensiva en busca de la remontada. El equipo de Efraín Juárez salió decidido a tomar el control del partido con modificaciones importantes en su alineación.

Rober Morales tuvo las primeras oportunidades claras del encuentro, incluyendo un remate al travesaño y otra ocasión increíblemente desperdiciada frente al arco.

Por las bandas, Uriel Antuna y Angulo generaron peligro constante, mientras Jordan Carrillo y Carrasquilla se encargaron de darle claridad al mediocampo auriazul.

Sin embargo, Pachuca resistió la presión y también generó momentos de peligro, principalmente con la potencia de Enner Valencia, quien estuvo cerca de abrir el marcador en la primera mitad.

Keylor Navas volvió a ser clave para la UNAM

En la recta final del encuentro, Pachuca adelantó líneas y obligó a Keylor Navas a intervenir en varias ocasiones importantes.

El arquero costarricense transmitió seguridad en los minutos más tensos y fue fundamental para mantener el resultado que le dio el pase a Pumas por posición en la tabla.

El conjunto hidalguense intentó reaccionar con los ingresos de Rondón, Alexei y Bautista, pero la defensa universitaria resistió el asedio final.

Pumas enfrentará a Cruz Azul en la Final del Clausura 2026

Con el silbatazo final, el Olímpico Universitario explotó en celebración. La UNAM volvió a una final de Liga MX y ahora tendrá enfrente a un rival de enorme peso: Cruz Azul.

El equipo auriazul buscará terminar con una sequía de 15 años sin levantar el campeonato, mientras que La Máquina intentará confirmar el gran torneo que ha realizado.

La serie promete emociones, intensidad y un choque entre dos de los clubes más populares del futbol mexicano.