Chivas, sin cinco seleccionados, hizo la hombrada de eliminar a Tigres: 2-0 (global 3-3)

Sin importar las formas, sin tomar en cuenta la desesperación por algunos momentos de las Chivas, lo cierto es que el fin justifica los medios; hicieron lo suficiente para eliminar a los Tigres con dos goles del novato Santiago Sandoval y avanzar a semifinales con el criterio de desempate después del global 3-3.

Tigres pagó caro asumir una actitud pasiva y demostrar que como visitante no es su fuerte, pues desde el primer minuto el Guadalajara pudo resolver el encuentro con una anotación de Efraín Álvarez, pero fue anulado por el VAR al estar en posición adelantada.

¡Qué noche la de Santi! ❤️🤍



Historia pura en el Akron: con 18 años, 9 meses y 2 días de edad, Santiago Sandoval es el tercer jugador más joven con doblete en la historia de la Liguilla. 📚👶#LaLigaDeLaAfición | #CFCHITIG | #CFVUELTA pic.twitter.com/3RaM25pP2Q — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) May 10, 2026

El resto fue un constante asedio del Guadalajara que generó 27 llegadas a la meta de Nahuel Guzmán y aunque solo cinco fueron a la portería, dos de ellas fueron los goles de Santiago Sandoval que le dieron el pase a las semifinales.

Una victoria con mucho mérito al no tener en la cancha a cinco jugadores claves que se encuentran con la selección de México, como Raúl “Tala” Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González, pero los que jugaron respondieron con creces en la cancha.

Durante el juego quedó claro que el argentino Gabriel Milito le ganó el planteamiento táctico a su compatriota Guido Pizarro, con una alineación muy flexible en donde Richie Ledezma y Efráin Álvarez saltaron como laterales volantes muy versátiles, una línea de tres, con José Castillo y Bryan González como centrales por derecha e izquierda, dejando a Diego Campillo como central libre.

En mediocampo colocó a Fernando “Oso” González como contención, Omar Govea y Santiago Sandoval como volantes por los costados y adelante Ricardo Marín y Ángel Sepúlveda, con lo cual tuvieron mucha fuerza en el ataque para agobiar a los felinos.

Los Tigres, por su lado, solo tuvieron dos llegadas de gol en todo el juego y fue notorio que el técnico Guido Pizarro no le encontró el hilo a la madeja en todo el encuentro, al grado de que tuvo que revirar con la alineación desde el inicio al novato Diego “Rica” Sánchez, quien no pudo ser el factor que esperaban los norteños como lo hizo en el juego de ida.

Sánchez fue presa de los nervios y tuvo que ser relevado por Diego Lainez, pero sin generar peligro y en cambio, las Chivas fueron con todo al frente y al final en cinco minutos cambió la decoración del encuentro con las anotaciones en el minuto 73 al desviar una pelota a disparo de Ricardo Marín.

¡Qué partido estamos teniendo en el Akron y aquí les dejo el primer gol de las @Chivas! ❤️🤍



Santiago Sandoval siempre atento. 🐐#LaLigaDeLaAfición | #CFCHITIG | #CFVUELTA pic.twitter.com/fQ5kykb2wx — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) May 10, 2026

En el minuto 76 volvió a anotar Sandoval al rematar de cabeza en medio de tres rivales y ganándole el remate a su compañero Ángel Sepúlveda y de esta forma escribir la historia definitiva en donde el novato de Chivas, hijo de otro jugador que estaba destinado a ser figura del Guadalajara, pero que al final se quedó en una promesa.

Ahora la historia la tiene su heredero y realmente habrá que ver si viene lo mejor del equipo, porque ahorita Chivas con sus bajas fue un equipo con mucha personalidad y dejó fuera a uno de los equipos gallones de la competencia.

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