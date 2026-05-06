Chivas cede ante el Tri tras polémica con Javier Aguirre y la FMF rumbo al Mundial 2026

Luego de un fuerte desacuerdo con la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) y el técnico Javier Aguirre, las Chivas de Guadalajara dieron marcha atrás y anunciaron su respaldo a la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026.

“En Chivas respetamos los deseos de nuestros jugadores por representar a México en el Mundial 2026, y de ninguna manera seremos un factor que trunque esa posibilidad, por lo cual se presentarán a la concentración en tiempo y forma”, informó el club en un comunicado.

La postura llega tras horas de tensión que pusieron en el centro del debate la relación entre clubes y selección nacional.

Amaury Vergara desata la polémica en el fútbol mexicano

El conflicto inició cuando Amaury Vergara, presidente del Guadalajara, criticó abiertamente a la FMF y a Javier Aguirre por permitir que Alexis Vega y Jesús Gallardo, jugadores del Toluca, disputaran la semifinal de la Concacaf pese a estar contemplados para el proceso mundialista.

La decisión contravenía acuerdos previos, lo que llevó a Vergara a tomar medidas inmediatas con los seleccionados de su club, llamándolos a entrenar con miras al torneo Clausura.

Los acuerdos son válidos solamente cuando todas las partes los respetan. Le instruí a la Dirección Deportiva que nuestros jugadores se reporten mañana en las instalaciones del club. — Amaury Vergara Z. (@Amauryvz) May 6, 2026

FMF y Javier Aguirre responden con firmeza

Tras la protesta de Chivas, la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) y Javier Aguirre reaccionaron retirando el permiso a Vega y Gallardo, además de advertir que cualquier jugador que no se presentara a la concentración sería dado de baja de la Selección Mexicana.

“Estamos enterados que se respetarán los acuerdos que se tomaron meses atrás”, agregó el comunicado del Guadalajara, que finalmente liberó a sus futbolistas para integrarse al campamento del Tri en las afueras de la Ciudad de México.

Ambiente tenso en la concentración del Tri

El inicio de la concentración de la Selección Mexicana ha estado marcado por la incertidumbre, con reportes de un ambiente tenso, amenazas internas y cuestionamientos a la gestión de Javier Aguirre.

El estratega ofreció una breve conferencia sin preguntas, en la que reiteró su postura: “todos están en el mismo barco”.

A partir de ahora, trabajará con un grupo inicial de 12 jugadores de la Liga MX, complementados por jóvenes que fungirán como sparrings.

Debate por la preparación rumbo al Mundial 2026

La estrategia de Javier Aguirre ha generado opiniones divididas en el entorno del fútbol mexicano. Mientras algunos clubes respaldan la planificación, especialistas consideran que los jugadores habrían mantenido mejor ritmo compitiendo en torneos oficiales como la Concacaf o la liguilla del Clausura.

El reto de Javier Aguirre con la Selección Mexicana

El técnico Javier Aguirre, quien ya dirigió al Tri en los Mundiales de 2002 y 2010, enfrenta ahora un nuevo desafío con altas expectativas. Aunque ha asegurado que cuenta con las herramientas necesarias para competir, el equipo deberá elevar su nivel para aspirar a superar fases avanzadas en el Mundial 2026.

La lista final se definirá el próximo 1 de junio, cuando se integren jugadores que militan en el extranjero, completando el grupo que representará a la Selección Mexicana en la máxima cita del fútbol.

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