Chivas ofrece renovación de cinco años a la “Hormiga” González

La gran irrupción que ha realizado Armando “Hormiga” González en el presente torneo Apertura 2025 de la Liga MX en la delantera de Chivas ha generado que los directivos Amaury Vergara y Alejandro Manzo, secretario general de los tapatíos, se acercaron al delantero para ofrecerle un contrato por cinco años.

Empero, el ofrecimiento, según versiones extraoficiales, fue tomado con muchas reservas por el entorno más cercano al actual líder de goleo de la Liga MX, junto con el portugués Paulinho del Toluca, sobre todo por los directivos de la empresa Roc Nation Sports, que representa a otros jugadores como el brasileño Vinicius Jr., los belgas del Manchester City, Kevin De Bruyne y Axel Witsel del Girona,

Así como italiano del Manchester United Federico Dimarco, el beisbolista Robinson Can´, así como las cantantes Rihanna, Alicia Keys, Christina Aguilera, J. Cole, DJ Khaled, Fat Joe y J. Balvin, el basquetbolista estadounidense de los Charlotte Hornets de la NBA, LaMelo Ball, el sudafricano jugador de rugby Siya Kolisi y la estadounidense Rickea Jackson, jugadora profesional de baloncesto del equipo LA Sparks.

Sin duda, los directivos de esta empresa supuestamente piensan que un acuerdo a largo plazo no es favorable para el jugador y consideran que la cifra más probable para firmar la renovación debe de ser de dos años y con la promesa de permitirle aprovechar una oportunidad si llega una oferta de Europa.

Buscan que la Hormiga no sea flor de un día

A diferencia de otros jugadores, Armando “Hormiga” González no se mueve tanto por el dinero, sobre todo por la asesoría de su padre, el exdelantero de Chivas y Necaxa, por lo cual busca que su heredero vaya con pies de plomo en su carrera y que esta temporada se replique en muchas más y no sea flor de un día en la Liga MX como otros delanteros que ha tenido el Guadalajara en los últimos tiempos.

Entre ellos Alan Pulido, que con Chivas en el torneo Apertura 2019 anotó 12 goles y tuvo una carrera sólida, pero sin llegar a otros niveles o el caso de Javier “Chicharito” Hernández, que antes de partir al Manchester United se fue como campeón goleador de la Liga MX u Omar Bravo en el torneo Clausura 2007.

Con un blindaje especial

Fuentes allegadas al entorno familiar de la Hormiga González lo tienen muy bien blindado para que el delantero de 22 años no se deslumbre por tantos elogios y sea otra de las historias que pudieron ser en el fútbol de México.

Por esa razón es complicado que los medios se acerquen para entrevistarlo o que haga demasiado caso a las redes sociales, sobre todo porque es un tema a tomar en cuenta en la actualidad del fútbol azteca.

Todo se le ha venido de golpe

La realidad es que a Armando González, las emociones se le han venido de golpe, pues de pronto hace seis meses se planteaba la opción de prestarlo a otro equipo de la Liga MX para que tuviera actividad, pensando en que Alan Pulido, Yael Padilla y Javier “Chicharito” Hernández le llevaban mucha ventaja.

Seis meses después la historia ha cambiado y la “Hormiga” ha tomado mucha relevancia, primero se ha convertido en el gran goleador, segundo ha igualado la cantidad de goles que Javier Hernández anotó en su temporada de despedida rumbo al Manchester United en el torneo Bicentenario 2010 y ahora se plantea la opción de ser llamado a la selección de México para la fecha FIFA contra Uruguay y Paraguay, después de que estuvo en el último microciclo que programó el Vasco Aguirre.

